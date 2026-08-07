"Ұлы дала астығы – 2026": СКО укрепляет позиции ведущего аграрного региона

В селе Дайындык Аккайынского района СКО прошел областной семинар-совещание "Ұлы дала астығы – 2026", посвященный подготовке к уборочной кампании и реализации поручений главы государства по развитию агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

В Дне поля приняли участие аким региона Гауез Нурмухамбетов, вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, руководители сельхозформирований, ученые, представители отечественных и зарубежных компаний.

Масштабный семинар открылся выставкой "Тарихы терең – Қызылжар", приуроченной к 90-летию области и отражающей развитие агропромышленного комплекса региона. СКО производит около 10% сельскохозяйственной продукции Казахстана, четверть отечественного зерна и пятую часть масличных культур. Второй год подряд область занимает первое место в стране по площади посевов масличных культур. В этом году уборочная площадь составляет 4,4 млн га, из них 2,9 млн га занимают зерновые и зернобобовые, 1,26 млн га – масличные культуры. Элеваторы и хлебоприемные предприятия готовы к приему урожая.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"За девять десятилетий Северо-Казахстанская область утвердилась в статусе одного из ведущих аграрных центров страны. За достигнутыми результатами стоят многолетний труд сельских тружеников, внедрение современных технологий и последовательная государственная поддержка отрасли. Сегодня регион вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Казахстана и остается одним из локомотивов отечественного агропромышленного комплекса", – отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Участники обсудили меры господдержки, включая льготное кредитование под 5%, гарантирование через фонд "Даму", приобретение удобрений по схеме 60/40 и льготный лизинг техники.

"Государственная поддержка стала более эффективной и доступной. Эти механизмы позволяют хозяйствам уверенно реализовывать производственные планы и повышать конкурентоспособность", – отметил генеральный директор КТ "Зенченко и К" Геннадий Зенченко.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Практическая часть прошла на базе ТОО "Дайындык Агро". Участникам представили технологии выращивания зерновых, масличных и кормовых культур, системы защиты и питания растений, современную сельхозтехнику. Предприятие также участвует в развитии села: строит жилье и социальные объекты, ремонтирует школу, развивает дороги и водоснабжение.

"Подготовиться к нынешнему сельскохозяйственному сезону в полном объеме позволили меры государственной поддержки, реализуемые по поручению главы государства. Льготное финансирование, доступность дизельного топлива, минеральных удобрений и программы обновления техники обеспечили своевременное проведение всего комплекса полевых работ. Вместе с тем устойчивое развитие сельских территорий невозможно без создания комфортных условий для жизни людей, поэтому мы строим жилье, развиваем инфраструктуру и создаем новые рабочие места", – подчеркнул директор ТОО "Дайындык Агро" Биржан Шаймерденов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Семинар стал площадкой для обмена опытом и современными решениями. Реализация поручений Президента и государственная поддержка позволяют СКО укреплять статус ведущего аграрного региона и наращивать вклад в продовольственную безопасность страны.