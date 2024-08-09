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Узбекистан дополнительно поможет Казахстану с водой

Узбекистан дополнительно поможет Казахстану с водой, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 09:13 Фото: pixabay
Еще 500 млн кубометров воды направит Узбекистан Казахстану до конца поливного сезона 2024 года. Об этом Zakon.kz сообщили 8 августа в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.

В ведомстве также напомнили, что с 1 апреля узбекская сторона уже направила Казахстану по реке Сырдарья более 4 млрд кубометров воды.

Ранее министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов договорился с Узбекистаном о том, что за полгода в Казахстан по реке Сырдарья будет направлено 3,7 млрд кубометров воды.

В итоге узбекская сторона направила указанный объем воды за 4 месяца.

На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища составляет 1,5 млрд кубометров, что на порядка 500 млн кубометров больше, чем год назад. Всего в Шардаринское водохранилище прибыло 4 млрд кубометров воды.

В свою очередь из Шардаринского водохранилища в нижнее течение реки Сырдарья направлено 4,5 млрд кубометров воды. Это на 1 млрд кубометров больше, чем год назад. В Кызылкумский канал направлено более 850 млн кубометров воды, а более 590 млн кубометров – в Северное Аральское море.

"В казахстанскую часть межгосударственного канала "Достық" стабильно прибывает вода. Сейчас по каналу в нашу страну поступает 90 кубометров воды в секунду. Этого достаточно для обеспечения аграриев Туркестанской области поливной водой".Официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева

6 августа в министерстве уточнили, что в Коргалжынский государственный природный заповедник Казахстана направлено около 30 млн кубометров воды. Этот парк называют жемчужиной края.

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