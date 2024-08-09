Узбекистан дополнительно поможет Казахстану с водой
В ведомстве также напомнили, что с 1 апреля узбекская сторона уже направила Казахстану по реке Сырдарья более 4 млрд кубометров воды.
Ранее министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов договорился с Узбекистаном о том, что за полгода в Казахстан по реке Сырдарья будет направлено 3,7 млрд кубометров воды.
В итоге узбекская сторона направила указанный объем воды за 4 месяца.
На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища составляет 1,5 млрд кубометров, что на порядка 500 млн кубометров больше, чем год назад. Всего в Шардаринское водохранилище прибыло 4 млрд кубометров воды.
В свою очередь из Шардаринского водохранилища в нижнее течение реки Сырдарья направлено 4,5 млрд кубометров воды. Это на 1 млрд кубометров больше, чем год назад. В Кызылкумский канал направлено более 850 млн кубометров воды, а более 590 млн кубометров – в Северное Аральское море.
"В казахстанскую часть межгосударственного канала "Достық" стабильно прибывает вода. Сейчас по каналу в нашу страну поступает 90 кубометров воды в секунду. Этого достаточно для обеспечения аграриев Туркестанской области поливной водой".Официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева
6 августа в министерстве уточнили, что в Коргалжынский государственный природный заповедник Казахстана направлено около 30 млн кубометров воды. Этот парк называют жемчужиной края.