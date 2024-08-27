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Таджикистан помог Казахстану с поливной водой

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 09:19 Фото: primeminister.kz
С 1 июня 2024 года Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу "Достық" 488,6 млн кубометров воды. Об этом 27 августа рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.

Это, как уточнили в ведомстве, на 40 млн кубометров больше, чем в прошлом году, и на 45 млн кубометров больше запланированного на этот год объема.

"На днях президент Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Таджикистан. Прошли двусторонние переговоры, в повестке важной была и тема сотрудничества в водной сфере. Таджикистан – важный для нашей страны партнер, как и все государства Центральной Азии. Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе в вопросе управления водными ресурсами и их сохранения", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2024 года Узбекистан направил по реке Сырдарья в Казахстан более 4 млрд кубометров воды.

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А на 33-ем заседании Шу-Таласской водохозяйственной комиссии достигнута договоренность о подаче в Казахстан из Кыргызстана 180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас.

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