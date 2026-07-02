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Общество

В МВД рассказали о работе с криминальными группировками

Преступность в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 07:13 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел Каазахстана продолжает системную работу по обеспечению законности и правопорядка, а также противодействию организованной преступности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, с начала года в отношении участников криминальных структур зарегистрировано 38 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах, в том числе транснационального характера. Одновременно расследуются уголовные дела по фактам легализации имущества, добытого преступным путем.

"К уголовной ответственности за совершение различных преступлений привлекаются более 160 представителей криминальной среды. Особое внимание уделяется пресечению преступлений, посягающих на безопасность граждан и бизнеса. Полицейскими выявлено свыше 270 фактов вымогательства, в том числе в отношении предпринимателей и в организациях образования. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в регионах страны пресечена деятельность более 30 криминальных групп, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", – рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также одним из приоритетных направлений остается обеспечение правопорядка в местах лишения свободы. Совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы зарегистрировано более 50 уголовных дел по фактам неповиновения законным требованиям администрации учреждений и угроз в адрес сотрудников со стороны представителей криминальной среды, отбывающих наказание.

"Активно развивается международное взаимодействие в сфере противодействия транснациональной преступности. По инициативе МВД запрещен въезд в Республику Казахстан почти 500 лицам, относящимся к категории так называемых "воров в законе", а также другим представителям иностранного криминалитета", – говорится в сообщении.

В рамках реализации Закона "О противодействии торговле людьми" выявлено более 80 преступлений. Пострадавшим:

  • оказана необходимая социальная, правовая и психологическая помощь;
  • обеспечена защита их законных прав и интересов.

1 июля стало известно, что Казахстане простят один млн штрафов и освободят тысячи осужденных. В этот же день в МВД дали разъяснения.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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