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Сколько казахстанцев с именем Абай в Казахстане

великий поэт, основоположник казахской письменной литературы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 19:21 Фото: wikimedia
В преддверии дня рождения великого казахского поэта, философа, музыканта Абая Кунанбаева в Бюро национальной статистики РК озвучили данные о количестве людей в Казахстане, нареченных именем народного просветителя, сообщает Zakon.kz.
"Завтра день рождения Абая Кунанбаева! В честь великого мыслителя предлагаем вам статистику о казахстанцах, названных в его честь. Сегодня в нашей стране 18 586 человек носят имя Абай", – отметили специалисты Нацстатистики.

В Бюро уточнили, что самое большое число носителей этого имени проживает в Туркестанской области – 2050 человек, следом идет столица Казахстана – 2021 человек, а город Алматы замыкает тройку лидеров с количеством в 1639 человек.

Отмечается, что меньше всего тезок у мыслителя в Улытауской области – 193.

К слову, в родной области поэта – Абайской – числится 232 человека.

Если смотреть в разрезе возрастного состава, то 4166 детей до 18 лет названы именем Абай, еще 8 179 человек с данным именем в возрасте от 18 до 44 лет, старше 45 лет – 6 241 человек. Бюро национальной статистики РК 

Ранее сотрудники Нацстатистики рассказали, насколько выросли цены на недвижимость на первичном и вторичном рынке в Казахстане.

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