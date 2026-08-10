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События

В Восточном Казахстане отметили День Абая

В Восточном Казахстане отметили День Абая, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:23 Фото: пресс-служба акима ВКО
10 августа исполнился 181 год со дня рождения Абая Кунанбаева. Эта дата отмечается в Казахстане как День Абая.

В Восточно-Казахстанской области день рождения великого казахского поэта, мыслителя и просветителя отметили у его памятника. Стихи, выступления артистов и возложение цветов стали частью церемонии. Главным посылом мероприятия стали заветы Абая – стремление к знаниям, труд, честность и честь, которую нельзя разменивать на выгоду.

Мероприятие началось с небольшого представления. Перед собравшимися прозвучали отрывки из произведений Абая, после чего выступили артисты Восточно-Казахстанской областной филармонии. Затем представители общественности и другие участники церемонии возложили цветы к памятнику поэта.

В Восточном Казахстане отметили День Абая, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:23

Фото: пресс-служба акима ВКО

В мероприятии принял участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов. Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что уважение народа к Абаю не ослабевает, несмотря на смену эпох и постоянные изменения в мире.

"Сегодня мы собрались, чтобы склонить головы перед великим Абаем – великим мыслителем и мудрецом степи, любившим все человечество как братьев. Эпохи меняются, облик мира каждый день становится другим, но уважение нашего народа к Абаю не уменьшается", – отметил глава региона.

Аким области подчеркнул, что президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание популяризации наследия Абая, связывая эту работу с укреплением национального самосознания, единства страны и духовной зрелости общества. Поэтому наследие поэта остается бесценным духовным достоянием народа.

В Восточном Казахстане отметили День Абая, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:23

Фото: пресс-служба акима ВКО

Нурымбет Сактаганов отметил, что Абай не позволял народу заблудиться даже в "кромешной тьме", предостерегал от "пяти врагов" и призывал стремиться к "пяти благим делам". Именно поэтому великий мыслитель продолжает жить в памяти своего народа, а нынешнему поколению важно черпать силы из его наследия и обогащать свой внутренний мир духовными ценностями.

"Если сегодняшнее поколение будет любить родную землю, как Абай, болеть за нее, как Абай, нести бремя не выгоды, а чести, следовать горячей воле, светлому разуму и теплому сердцу, ему будут по плечу самые высокие вершины", – подчеркнул аким ВКО.
В Восточном Казахстане отметили День Абая, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:23

Фото: пресс-служба акима ВКО

Эти слова перекликаются с поздравлением Касым-Жомарта Токаева. Президент назвал творчество Абая важной частью мировой и казахской культуры и подчеркнул, что великий мыслитель видел будущее народа в знаниях, трудолюбии, ответственности, единстве и согласии.

"Его учение – это нравственный компас и жизненный путеводитель для нашего народа", – отметил глава государства.

Отдельное место в выступлении акима заняла тема чтения. В этой связи Нурымбет Сактаганов также напомнил позицию президента. Выступая на втором заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев говорил: "По сути, только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной".

В Восточном Казахстане отметили День Абая, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:23

Фото: пресс-служба акима ВКО

В завершение глава региона пожелал, чтобы духовное наследие Абая поддерживало казахстанцев и помогало им двигаться к большим целям. Он призвал сообща строить общество, о котором мечтал поэт, – образованное, трудолюбивое и сплоченное, а также пожелал стране благополучия, народу – мира, а государству – процветания.

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Айсулу Омарова
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