С песней и с погружением в воду: актаусцев сплотила миссия за чистоту города и моря

В Мангистау состоялся масштабный субботник «Таза Казахстан». На очистку побережья, парков, скверов и даже дна моря вышли более трех тысяч человек, задействовано около 100 единиц спецтехники. Собрали и вывезли 300 тонн мусора, сообщает Zakon.kz.

Из-за сильной жары субботник начали ранним утром. Сотрудники государственных органов, бизнесмены и полицейские, актеры и общественники, депутаты и спортсмены, паралимпийцы, энергетики и врачи, водолазы и работники банков, многодетные мамы и жители региона убирали мусор, собирали сухой камыш, очищали берег. К городам Актау и Жанаозен присоединились и районы: Мунайлинский, Мангистауский, Тупкараганский, Бейнеуский и Каракиянский.

Фото: акимат Мангистау

Экологическое мероприятие прошло в необычном формате. На берегу моря установили юрты, а участникам акции предлагали горячую еду и чай. Для жителей была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Фото: акимат Мангистау

Актауский актер, певец, жыршы Нурсултан Жексенбаев исполнил арнау для участников субботника. По его словам, это произведение, состоящее из четырех строф, восхваляет величие Актау – города на Каспии, его ухоженность и чистоту.

"Человек с чистой душой не может небрежно относиться к своему городу. Это важно для всех нас. Чтобы показать свою гражданскую позицию, придать бодрости участникам субботника, я исполнил арнау. Хочу внести свой вклад в общее дело". Нурсултан Жексенбае

Фото: акимат Мангистауской области

А водолазы очистили морское дно от накопившегося мусора. В основном это пластик, пакеты и металлические банки. Военные всегда готовы поддержать такие акции. Капитан-лейтенант, старший инструктор водолазной службы Сайран Абдикаримов служит в ВМС РК уже больше девяти лет.

"Три водолаза разделили участок примерно в 250 квадратных метров, и каждый собирал мусор. В прошлый раз собрали 10 мешков, в этот раз – 12. Я всегда с удовольствием принимаю участие в подобных мероприятиях, потому что море должно быть чистым". Сайран Абдикаримов

Фото: акимат Мангистау

Вместо табельного оружия – лопаты и грабли. На набережной работали и полицейские. Один из них – инспектор полиции, майор Габит Халбаев. Он сотрудник СОБР. Хоть и служба отнимает большую часть времени, иногда ему удается вырваться с семьей на море.

"Когда вижу наши пляжи и мусор, становится очень обидно, что граждане так относятся к природе. Мы сами собираем мусор, всегда учу детей, объясняю, что нельзя мусорить, конечно, делаю замечания тем, кто оставляет свой мусор. Мы каждую неделю проводим субботники на территории здания департамента, а в такой масштабной кампании я участвую впервые". Габит Халбаев

Фото: акимат Мангистау

Вместе со всем городом на уборку побережья вышли и работники и актеры музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина. Заведующая хозяйством театра Гульсара Сундетова рассказала, что пришла на субботник, потому что любит свой город и хочет с гордостью показывать его гостям.

"Мы хотим, чтобы было чисто, чтобы берег был красивым. Ведь эта чистота нужна всем, чтобы люди приезжали на отдых, а не на свалку. Хочется показать приезжающим в гости родственникам наше чистое море и берег, ведь море – наша главная достопримечательность. Я призываю каждого убирать за собой мусор, ведь это не тяжело и не сложно – унести с собой пакет. Еще хотелось бы поблагодарить наших дворников, которые каждый день делают наш город чистым". Гульсара Сундетова

Сотрудники компаний и вовсе решили сделать из субботника тимбилдинг – и убрали побережье, и познакомились с коллегами по бизнесу.

"Наша компания работает в сфере общественного питания. Сегодня 50 сотрудников собрались здесь, на берегу нашего прекрасного моря, чтобы сделать этот мир чище. Чистота начинается с нас самих, с наших семей. Поэтому мы всегда рады поддержать такое мероприятие, тем более оно отлично объединяет коллектив. Кроме того, за уборкой познакомились с коллегами из других компаний, пообщались",– говорит заместитель генерального директора ТОО "Берекет- Ф" Анар Кульчикова.

Актауская молодежь подошла к субботнику креативно. Около 70 молодых людей убирали побережье, пели песни и дарили участникам субботника прекрасное настроение.

"Одно из красивейших мест нашего города– это побережье. Но многие засоряют его, особенно много мусора остается после ночи. К чистоте надо стремиться всегда. Наша задача– принести пользу обществу",– говорит руководитель отдела областного управления по вопросам молодежной политики Абылай Фазылбек.

Около 150 спортсменов, в том числе 15 членов мангистауского областного клуба инвалидного спорта также приняли участие в "Таза Казахстан". Среди них мастер спорта международного класса по парапауэрлифтингу Гани Есентемиров, чемпион мира по боксу Бекзат Нурдаулетов, чемпион Азии по боксу Берик Абдрахманов, серебряный призер чемпионата мира по боксу Адильбек Ниязымбетов.

"Спортсмены решили не остаться в стороне и оказать посильную помощь в улучшении облика нашего любимого города. Ведь благоустройство родного края – это долг каждого гражданина. Мы погрузили три самосвала, собрав мусор и траву". Гани Есентемиров

Фото: акимат Мангистау

Вместе со всеми на субботник вышел и аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. После уборки набережной он пообщался и выпил чай с коммунальщиками – теми, кто ежедневно стоит на страже чистоты города.

"Следует подчеркнуть особую активность горожан в благоустройстве. Мангистау – наш общий дом. Мы все хотим гулять по чистым улицам и жить в опрятном городе. И все только в наших руках. Это большое мероприятие, направленное на формирование экологической культуры. Ответственность каждого из нас – заботиться об окружающей среде, не выбрасывать мусор в неположенных местах. Такие эко-кампании должны стать традицией", – сказал Нурдаулет Игиликулы.

Фото: акимат Мангистау

Масштабный субботник в Актау, прошедший в рамках общереспубликанской эко-кампании "Таза Казахстан", закончился ярмаркой и концертом на набережной. На набережной также была установлена юрта, где всех участников эко-мероприятия угощали горячим чаем и пловом.

Инициированную еще в начале апреля 2024 года президентом страны Касым-Жомартом Токаевым программу "Таза Қазақстан" костанайцы продолжают масштабно поддерживать.