30 тысяч жителей Алматинской области вышли на масштабный субботник

Сегодня в Алматинской области в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" прошел масштабный субботник с участием около 30 тысяч человек и привлечением 200 единиц спецтехники, в ходе которого высажено порядка 20 тысяч деревьев и вывезено 394 тонны мусора, сообщает Zakon.kz.

Одно из значимых мероприятий состоялось в городе Конаев, где был заложен эко-парк "Барыс" площадью 10 гектаров и высажены первые саженцы. В акции приняли участие жители, молодежь, сотрудники учреждений и активисты. Также аким области Марат Султангазиев, присоединившись к участникам, внес свой вклад в экологическую инициативу.

"Город Конаев как областной центр динамично развивается. Поэтому наша главная задача – создать комфортные условия для отдыха жителей и ведения здорового образа жизни. Эко-парк "Барыс" — это не просто место для посадки деревьев, а современное пространство для культурного досуга жителей и гостей города. Радует активное участие общественности, ветеранов и молодежи в подобных инициативах. Уверен, что эта акция будет способствовать воспитанию у подрастающего поколения патриотизма и любви к природе. В текущем году планируется высадить 220 тысяч деревьев, из которых с начала года уже высажено 22 тысячи", – отметил Марат Султангазиев.

Жители города подчеркнули, что благоустройство и развитие города – это общая ответственность, и активно поддержали инициативу. В результате совместной работы на территории парка высажено 200 саженцев, а в дальнейшем здесь планируется посадить в общей сложности 5 тысяч деревьев. С учетом климатических особенностей региона отобраны устойчивые и декоративные породы, что позволит создать зеленую зону с густой растительностью.

Фото: акимат Алматинской области

Кроме того, на территории парка будут обустроены пешеходные дорожки, современные системы освещения и зоны отдыха, что сделает его комфортным общественным пространством для жителей. Полное введение в эксплуатацию запланировано до конца года.

Фото: акимат Алматинской области

Также в районе "Города кочевников" будет создан еще один эко-парк, где планируется высадить 500 деревьев. Работы по благоустройству будут проводиться поэтапно.