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В Казахстане взяли под защиту Каспий и его обитателей

Паромы, морской порт, морские перевозки, Каспийское море, транспортировка грузов, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 04:14 Фото: primeminister.kz
12 августа прошел Международный день Каспия. Его отметили пять прикаспийских государств: Казахстан, Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан. На основе этой даты создали научно-исследовательский институт Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в рамках этого документа Казахстан принимает комплексные меры по сохранению биологических ресурсов моря.

В этом году по поручению главы государства в стране создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря.

НИИ изучает экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия.

Еще одним направлением является обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

Ранее председатель союза нефтесервисных компаний Казахстана Алмас Кудайберген рассказал, как хотят трудоустраивать безработных сотрудников нефтесервисных компаний.

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Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Каспий 2024 год Каспийское море Исследования
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