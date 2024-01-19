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Первый круизный маршрут запустят по Каспию летом 2024 года

Первый круизный маршрут запустят по Каспию летом 2024 года Фото: unsplash
Россия совместно с прикаспийскими государствами летом 2024 года планирует запустить первый маршрут по Каспийскому морю, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали Kazinform 19 января в пресс-службе Министерства экономического развития России, маршрут создан в рамках проекта "Великий Волжский путь" и предполагает посещение сразу всех прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, в данный момент на территории астраханского судостроительного завода "Лотос" ведется строительство круизного лайнера "Петр Великий", на котором российские и зарубежные туристы смогут отправиться в круизы по Каспию.

Он также рассказал о перспективах развития туристического потока между Россией и Казахстаном в текущем году.

"В 2023-2024 году Алматы объявлен туристической и культурной столицей ШОС. Мы приветствуем данное решение и готовы к дальнейшей активной работе по продвижению туристического сотрудничества с Казахстаном. В России среди популярных направлений для посещения Казахстан занимает третье место после Абхазии и Турции. Россия, в свою очередь, занимает первое место по количеству туристов в Казахстане".Дмитрий Вольвач

В последнее время между двумя странами отмечается значительный рост взаимных туристических поездок. В 2022 году количество турпоездок российских граждан в Казахстан составило 2,4 млн человек. Россию посетило около 1,7 млн туристов из Казахстана. За девять месяцев 2023 года число поездок из Казахстана превысило 1,6 млн поездок, турпоток из России в Казахстан составил 2,2 млн человек.

Также замглавы Минэкономразвития РФ напомнил, что на развитие туристического потока между Россией и Казахстаном направлена также совместная инициатива по созданию Евразийского альянса горных курортов, в который вошли российский горный курорт "Роза Хутор", казахстанский "Шымбулақ", узбекистанский "Амирсой" и азербайджанский "Шахдаг".

"Казахстанским и российским туристам успели полюбиться наши совместные туристические маршруты: тур "Промелькнувший метеор" с посещением Омска, Павлодара и Алматы, маршрут по реке Чаган в Оренбургской области, выезд на "Голубые озера" в Тюменской области. В данный момент ведем переговоры по созданию национальных туристических маршрутов, приграничных с Казахстаном. Два таких маршрута уже доступны для туристов – "Здравствуй, Алтай!" на границе с Алтайским краем и "Немцы Поволжья" на границе с Саратовской областью".Дмитрий Вольвач

По его словам, Россия и Казахстан заинтересованы в том, чтобы развивать трансграничную туристическую зону в районе горы Белуха. В данный момент стороны занимаются разработкой проекта межправительственного соглашения, предусматривающего особый правовой статус пересечения российско-казахстанской границы.

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