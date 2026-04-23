211 млн тенге на ветер: кредиты для агробизнеса потратили не по назначению

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай отчитался об окончании расследования по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках проекта "Агробизнес", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что данный проект предназначен для поддержки фермерских хозяйств путем предоставления льготных кредитов на развитие животноводства и агробизнеса.

Так, согласно публикации АФМ за 23 апреля 2026 года, используя поддельные документы, руководитель крестьянского хозяйства "Ыкыбай" получил два крупных кредита на общую сумму более 250 миллионов тенге для приобретения крупного рогатого скота.

Однако кредитные средства были направлены не на развитие животноводства, а потрачены на личные цели. Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались.

В итоге ущерб государству составил 211 млн тенге.

"В ходе следствия подозреваемым ущерб возмещен в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении". Пресс-служба АФМ РК

Уголовное дело направлено в суд.

Также сказано, что иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Западном Казахстане силовики пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая на протяжении длительного времени занималась хищением скота на территории региона. Как установило следствие, в состав группы входили ветеринарные врачи.