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Ботанический сад в Алматы изменит режим работы на один день

Ботанический сад в Алматы изменит режим работы на один день, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 11:18 Фото: Instagram/botsadkz
14 августа 2024 года администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с заявлением. В нем говорится, что в пятницу, 16 августа, сад начнет работу немного позже обычного, сообщает Zakon.kz.

Объявление парка размещено на странице в Instagram.

"Уважаемые посетители Главного Ботанического сада. Уведомляем вас о том, что 16 августа по техническим причинам ботсад откроется в 12:00, вместо 9:00. График работы 16 августа: с 12:00 до 21:00".Пресс-служба ГБС

В остальные дни график работы ГБС остается прежним.

"Мы работаем ежедневно с 09:00 до 21:00. Касса и вход до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".Пресс-служба ГБС

Не так давно в Ботсаду Алматы показали растение с кровожадным названием кровохлебка. Растение получило такое название из-за своих кровоостанавливающих свойств.

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