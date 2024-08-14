Ботанический сад в Алматы изменит режим работы на один день

Фото: Instagram/botsadkz

14 августа 2024 года администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с заявлением. В нем говорится, что в пятницу, 16 августа, сад начнет работу немного позже обычного, сообщает Zakon.kz.

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