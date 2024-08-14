Ботанический сад в Алматы изменит режим работы на один день
Фото: Instagram/botsadkz
14 августа 2024 года администрация Главного Ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с заявлением. В нем говорится, что в пятницу, 16 августа, сад начнет работу немного позже обычного, сообщает Zakon.kz.
Объявление парка размещено на странице в Instagram.
"Уважаемые посетители Главного Ботанического сада. Уведомляем вас о том, что 16 августа по техническим причинам ботсад откроется в 12:00, вместо 9:00. График работы 16 августа: с 12:00 до 21:00".Пресс-служба ГБС
В остальные дни график работы ГБС остается прежним.
"Мы работаем ежедневно с 09:00 до 21:00. Касса и вход до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".Пресс-служба ГБС
Не так давно в Ботсаду Алматы показали растение с кровожадным названием кровохлебка. Растение получило такое название из-за своих кровоостанавливающих свойств.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript