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В Ботсаду Алматы показали растение с кровожадным названием кровохлебка

В Ботсаду Алматы показали растение с кровожадным названием кровохлебка, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 09:49 Фото: pixabay
Сложно поверить, что красивое, воздушное растение с тончайшими нитевидными стеблями и яркими шишечками соцветий носит такое кровожадное название – кровохлебка лекарственная. Специалисты Главного ботанического сада (ГБС) рассказали Zakon.kz о пользе этого растения.

На самом деле, уточнили в саду, растение получило такое название из-за своих кровоостанавливающих свойств.

Латинское название происходит от лат. sanguis – кровь и sorbere – хлебать, поглощать; officinalis означает целебный, лекарственный.

Немало у кровохлебки и народных названий: катышки, красноголовник, красные коренья, кровососка, луговка, мышьяк, наголоватень, простудная трава, дикая рябина, рябинник, черноголовка, шишечки и т.д.

Кровохлебка лекарственная – вид многолетнего травянистого растения рода Кровохлебка (Sanguisórba), семейства Розовые (Rosáceae).

Обладает толстым корневищем и одиночным стеблем, ветвистым в верхней части. Листья редкие, сизовато-зеленые, перистосложные с продолговатыми листочками на коротких черешках. Во время цветения образуются овальные колосовидные головки пурпурно-красного цвета на прямых длинных цветоносах. Каждое соцветие состоит из множества мелких темно-красных цветков. После цветения образуются плоды – сухие четырехгранные орешки коричневого цвета.

Дубильные и органические вещества, витамин С, макро и микроэлементы, которыми природа щедро наделила крохлебку, делают ее поистине универсальным лекарственным средством.

Бактерицидные свойства и кровоостанавливающий эффект отваров и настоев корней кровохлебки сегодня успешно применяют в лечении самых разных болезней – от ангины до злокачественных опухолей.

Кровохлебка лекарственная также используется в салатах: молодые листья вкусны и имеют аромат, немного напоминающий свежий огурец. Примечательно, что на Кавказе сухие листья используют как приправу или заваривают из них чай.

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В конце июля администрация ботсада выступила с обращением к гостям парка. Посетителей попросили любоваться цветами на расстоянии.

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