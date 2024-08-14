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Законодательство РК

Стало известно, сколько учеников будут бесплатно питаться в школах страны

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 08:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
14 августа в Министерстве просвещения страны рассказали о количестве школьников, которые с начала учебного года будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы министерства, с 1 сентября текущего года 1,7 млн учащихся будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Это на 100 тыс. детей больше по сравнению с прошлым годом.

"В их числе учащиеся с первого по четвертый классы, а также дети из малообеспеченных семей".Пресс-служба Минпросвещения РК

Также стало известно, что дети с особыми образовательными потребностями смогут посещать детсады, школы и колледжи.

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