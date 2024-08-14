Стало известно, сколько учеников будут бесплатно питаться в школах страны
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
14 августа в Министерстве просвещения страны рассказали о количестве школьников, которые с начала учебного года будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным пресс-службы министерства, с 1 сентября текущего года 1,7 млн учащихся будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Это на 100 тыс. детей больше по сравнению с прошлым годом.
"В их числе учащиеся с первого по четвертый классы, а также дети из малообеспеченных семей".Пресс-служба Минпросвещения РК
Также стало известно, что дети с особыми образовательными потребностями смогут посещать детсады, школы и колледжи.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript