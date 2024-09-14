Зампремьера поручил ускорить строительство около 100 домов в Акмолинской области

Заместитель премьер-пинистра Канат Бозумбаев 14 сентября посетил Акмолинскую область, где ознакомился с ходом строительства домов в селах Журавлевка, Иванковка и Вознесенка Буландынского района, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы кабмина, в Журавлевке строят 42 дома, в Иванковке возводят одноэтажные дома на 41 квартиру, а в Вознесенке – 16 домов.

"Все дома будут обеспечены земельными участками площадью 10 соток. Уже подведены все необходимые коммуникации. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Жилье строят за счет средств фонда "Қазақстан халқына", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Канат Бозумбаев поручил акимату ускорить строительство оставшихся 99 домов, привлечь дополнительную рабочую силу.

Кроме этого, вице-премьер поручил в кратчайшие сроки решить вопросы централизованного водоснабжения и недостаточной электрической мощности оборудования для новых домов.

Ранее сообщалось, что треть очередников на жилье в Казахстане не соответствует критериям.