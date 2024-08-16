Лжеадвокат из Шымкента угодил за решетку из-за 10 млн тенге

Жителя Шымкента, притворявшегося адвокатом, осудили к четырем годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки должностному лицу, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения прокуратуры Шымкента за 16 августа 2024 года, местный житель, не имевший разрешения заниматься адвокатской деятельностью, подстрекал родственника на дачу взятки. Он убеждал, что окажет содействие в прекращении уголовного дела.

Родственник подозреваемого позднее догадался об обмане и обратился в региональный департамент Агентства по противодействию коррупции.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий гражданин был задержан при получение денежных средств в размере 10 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Шымкента

Специалисты в очередной раз призвали граждан быть бдительными и остерегаться мошенников.

Ранее стало известно, что в Казахстане суд на 25 лет лишил свободы лидера банды, находившегося в розыске более четверти века. Подробнее с материалами дела можно ознакомиться по ссылке.

