Главаря банды осудили на четверть века в Казахстане

В Казахстане суд на 25 лет лишил свободы лидера банды, находившегося в розыске более четверти века. Детали громкого дела озвучили Zakon.kz 14 августа 2024 года в пресс-службе Верховного суда.

Судом установлено

В 1998 году гражданин К. в преступном сговоре и из корыстных побуждений с целью вооруженного нападения на граждан и незаконного обогащения организовал и активно участвовал в деятельности устойчивой банды.

Эта сплоченная вооруженная банда, под руководством в т.ч. и К., в течение длительного времени неоднократно совершала групповые нападения по разработанному плану с распределением ролей каждого. Использовали форму сотрудников полиции, проблесковые маяки, жезлы, автомашины и приготовленные для замены госномера.

За год (1998-1999) банда совершила в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ряд особо тяжких преступлений. Участники банды останавливали автотранспорт, убивали водителей и потом закапывали их трупы.

"Используя подложный документ, К. скрывался от следствия и суда, находился в розыске. Задержан лишь в январе 2024 года. Вина подсудимого во вмененных преступлениях, в т.ч. убийстве 5 человек, доказана свидетельскими показаниями, заключениями экспертиз и приговором от 1999 года в отношении других фигурантов вооруженной банды". Пресс-служба Верховного суда РК

Позиция сторон

Подсудимый вину не признал.

Приговор суда

Суд квалифицировал действия К. по ст. 237 ч. 1, 96 ч. 2 п.п. "А, Ж, З, Н" УК (в ред.1997 г.) – создание устойчивой вооруженной банды в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство ею, противоправное умышленное причинение смерти двух лиц организованной группой из корыстных побуждений лицом, ранее совершившим убийство.

Отягчающими ответственность и наказание обстоятельствами признаны особо активная роль в совершении правонарушений, совершение их с использованием оружия и формы представителя власти. Смягчающих – нет.

Согласно ст. 69 УК лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекло 15 лет. Вопрос о применении срока давности к лицу, совершившему преступление, за которое может быть назначена смертная казнь, разрешается судом.

Если суд не сочтет возможным освободить лицо от уголовной ответственности, суд назначает лишение свободы на срок 25 лет.

На основании этих требований закона суд принял следующее решение:

"Подсудимый признан виновным по ст. 237 ч. 1 УК и освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. С целью восстановления социальной справедливости и предупреждения новых преступлений подсудимый признан виновным по ст. 96 ч. 2 п. "А, Ж, З, Н" УК (в ред. 1997 г.) и лишен свободы на срок 25 лет". Пресс-служба Верховного суда РК

Приговор не вступил в законную силу.

Днем ранее, 13 августа 2024 года, стало известно, что бывший заместитель директора ТОО "Балхаш Жылу" и главный бухгалтер предприятия осуждены за хищение бюджетных средств. Осужденные лица в период с июня 2020 года по январь 2023 года совершили хищение средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша.