Участника программы переселения поймали на обмане государства

Прокуратура Абайского района Абайской области выявила хищение 4 млн тенге участником программы добровольного переселения, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе региона напомнили, что государство материальную помощь переселенцу предоставляет в денежной форме не более 1 160 МРП для покупки, строительства или первоначального взноса по ипотечным займам жилья.

"Как установлено, гражданин в рамках данной программы, фактически не приобретая жилья у владельца дома, заключил фиктивную сделку по переоформлению недвижимого имущества для извлечения личной выгоды", – сообщили в прокуратуре Абайской области.

Досудебное расследование, начатое прокуратурой района по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество), продолжается. Ущерб, причиненный государству, возмещен.

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