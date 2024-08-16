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Участника программы переселения поймали на обмане государства

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 15:09 Фото: polisia.kz
Прокуратура Абайского района Абайской области выявила хищение 4 млн тенге участником программы добровольного переселения, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе региона напомнили, что государство материальную помощь переселенцу предоставляет в денежной форме не более 1 160 МРП для покупки, строительства или первоначального взноса по ипотечным займам жилья.

"Как установлено, гражданин в рамках данной программы, фактически не приобретая жилья у владельца дома, заключил фиктивную сделку по переоформлению недвижимого имущества для извлечения личной выгоды", – сообщили в прокуратуре Абайской области.

Досудебное расследование, начатое прокуратурой района по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество), продолжается. Ущерб, причиненный государству, возмещен.

Ранее мы рассказывали о казахстанце, который притворялся адвокатом и подстрекал к даче взятки должностному лицу. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

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