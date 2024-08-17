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"Приемная на дороге": в Атырау приняли около 100 обращений жителей

приемная на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 13:46 Фото: акимат Атырауской области
В Атырау 16 августа провели республиканскую акцию "Приемная на дороге". Обращения от горожан принимали на конечной остановке микрорайона Авангард, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники отделов местной полицейской службы, административной, воспитательной и кадровой работы, а также миграционной полиции в первый день акции оказали правовую помощь более 100 граждан. Жители получили юридические консультации по различным вопросам и высказали свои предложения.

приемная на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 13:46

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Также со стороны населения поступили вопросы и предложения о необходимости установки дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на некоторых перекрестках и переходах.

"Акция направлена на установление тесных отношений и укрепление доверия между населением и сотрудниками полиции. Стражи порядка проконсультировали жителей, участников дорожного движения в рамках закона, провели разъяснительную, профилактическую работу по предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий для водителей и пешеходов и установили обратную связь с жителями", – рассказали в акимате региона.
приемная на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 13:46

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Акция продлится до 17 августа.

Ранее сообщалось, что в Алматы и Атырау появились камеры наблюдения с искусственным интеллектом. По словам Генерального прокурора Казахстана Берика Асылова, они помогут полиции разыскивать преступников и пропавших без вести людей.

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