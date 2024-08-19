Антикор взялся за соцобъекты, строительство которых критически затянулось

19 августа 2024 года Агентство Казахстана по противодействию коррупции заявило, что взяло на сопровождение социальные объекты, строительство которых критически затянулось, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что по результатам сопровождения территориальными департаментами агентства обеспечено завершение строительства 44 проблемных объектов.

"Среди них объекты обеспечения водой, спецЦОН, физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, медицинские объекты, жилые дома, ремонт дорог, строительство моста, реконструкция плотинного гидроузла и котельной". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В частности, завершено строительство 10 школ в Астане, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, в Кызылординской и Туркестанской областях – по две.

Принимая во внимание проблемы обеспечения водоснабжением сельской местности, в рамках сопровождения завершено строительство водопроводов в 14 селах, в том числе в Павлодарской области – четырех, ВКО – трех, Жамбылской – трех, Костанайской – трех и ЗКО – одной.

Их строительство затянулось от года до трех лет.

Отмечается, что в Шымкенте посредством внесения информписем удалось сэкономить 3,2 млрд тенге бюджетных средств, которые в рамках строительства пр. Кунаева планировалось направить на установку излишних подпорных стен (около 700 м), – работы исключены.

Также в рамках сопровождения долгостроев в Шымкенте установили неоднозначную практику по определению гарантийных сроков строительства. Согласно Закону РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", гарантийный срок составляет не менее двух лет. При этом по Гражданскому кодексу РК срок гарантии составляет 10 лет, если иное не предусмотрено договором.

В Антикоре считают, что отсутствие четкого требования к гарантийному сроку создает коррупционные риски, так как "заказчик по предварительной договоренности с подрядчиком могут устанавливать меньший срок гарантии".

В этой связи приказами управлений строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и инфраструктуры Шымкента утверждена обязательность отражения в технических спецификациях и договорах по госзакупкам соответствующих требований гарантийного срока строительства не менее семи лет.

Аналогичная работа проводится и другими территориальными департаментами агентства.

Результатами этой работы будет усиление дополнительного контроля качества и снижение расходов бюджета на ремонт в период гарантийного срока эксплуатации. Сейчас по инициативе агентства в проект Строительного кодекса включены нормы об установлении минимального гарантийного срока не менее пяти лет, на текущий момент – два года.

На сопровождении Антикора остается строительство 125 объектов.

Работа в данном направлении продолжается.

13 августа 2024 года стало известно, что Агентство РК по противодействию коррупции провело внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования науки. Риски оказались значительными.