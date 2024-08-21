"Несправедливо уволены, но восстановлены": актюбинцы выиграли суд против КТЖ

Девятерых жителей Актобе, уволенных из ТОО "КТЖ–грузовые перевозки" спустя полтора месяца работы, восстановили в должности по решению городского суда, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Верховном суде 21 августа 2024 года, работники, принятые на должность дублера помощника машиниста тепловозов, были освобождены от должности спустя полтора месяца под предлогом несоответствия занимаемой позиции. Основой для увольнения стал протокол совещания, выявивший нарушения в процессе отбора кадров и оформления документов.

Судом с достоверностью установлено, что истцами при трудоустройстве через сайт job.railways.kz, сданы все необходимые документы для участия в конкурсе и подтверждающие их профессиональные навыки.

Верховный Суд

Суд признал, что основания для увольнения, указанные в протоколе совещания, не соответствуют действительности и свидетельствуют скорее о халатности руководства ТОО. Более того, возбужденное уголовное дело в отношении председателя конкурсной комиссии никак не связано с действиями истцов, которые не несут ответственности за недобросовестные действия председателя.

В результате суд признал, что ТОО нарушило конституционные права работников на труд и обязал восстановить их в должности. Помимо этого, с работодателя в пользу каждого из истцов взысканы компенсации в размере порядка 900 тысяч тенге за время вынужденного прогула и моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что городской суд Кызылорды восстановил сотрудницу одной из госорганизаций на прежней работе. Кроме этого, работодателя обязали выплатить ей более 1 млн тенге за вынужденные прогулы.