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Аким Кокшетау через соцсети объявил об уходе с поста

Гайса объявил об уходе с поста акима Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 13:13 Фото: Instagram/baurzhan_gaisa
Бауржан Гайса 21 августа 2024 года объявил об уходе с поста акима Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Сделал он это через Instagram.

"Уважаемые кокшетаусцы! Я ухожу с должности акима города Кокшетау. За годы моей работы, думаю, вместе мы смогли реализовать ряд инициатив, направленных на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни наших граждан", – написал Гайса.

Далее он перечислил ряд мер, которые были приняты для улучшения жизни горожан.

"Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной в этом непростом, но увлекательном пути. Уверен, что наши достижения станут прочной основой для будущих успехов. Я ухожу с чувством глубокого удовлетворения от выполненной работы и надеждой на светлое будущее Кокшетау. Желаю всем удачи и процветания в ваших начинаниях", – резюмировал Бауржан Гайса.

В акимате Акмолинской области сообщили, что он освобожден от должности 20 августа. Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя акима города Гульмиру Шукатову.

Должность акима Кокшетау Бауржан Гайса занимал с марта 2021 года. 

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