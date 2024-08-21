Аким Кокшетау через соцсети объявил об уходе с поста
Фото: Instagram/baurzhan_gaisa
Бауржан Гайса 21 августа 2024 года объявил об уходе с поста акима Кокшетау, сообщает Zakon.kz.
Сделал он это через Instagram.
"Уважаемые кокшетаусцы! Я ухожу с должности акима города Кокшетау. За годы моей работы, думаю, вместе мы смогли реализовать ряд инициатив, направленных на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни наших граждан", – написал Гайса.
Далее он перечислил ряд мер, которые были приняты для улучшения жизни горожан.
"Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной в этом непростом, но увлекательном пути. Уверен, что наши достижения станут прочной основой для будущих успехов. Я ухожу с чувством глубокого удовлетворения от выполненной работы и надеждой на светлое будущее Кокшетау. Желаю всем удачи и процветания в ваших начинаниях", – резюмировал Бауржан Гайса.
В акимате Акмолинской области сообщили, что он освобожден от должности 20 августа. Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя акима города Гульмиру Шукатову.
Должность акима Кокшетау Бауржан Гайса занимал с марта 2021 года.
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