В Акмолинской области прокуратура предотвратила необоснованное расходование 1,6 миллиарда тенге бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным областной прокуратуры за 20 ноября 2026 года, нарушения были выявлены при планировании государственных закупок на ремонт автомобильных дорог в Астраханском районе.

Проверка показала, что закупку планировали провести без необходимой проектно-сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы и надлежащего экономического обоснования стоимости работ.

Уже после вмешательства прокуратуры закупку на 1,6 миллиарда тенге отменили.

"За допущенные нарушения руководителя районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог привлекли к дисциплинарной ответственности". Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

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