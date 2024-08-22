Токаев прилетел в Таджикистан
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 августа 2024 года прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе президента.
В аэропорту Душанбе Касым-Жомарта Токаева встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.
Фото: akorda.kz
Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Фото: akorda.kz
О том, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона совершит государственный визит в Таджикистан, стало известно 19 августа 2024 года.
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