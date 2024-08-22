Токаев и Рахмон подтвердили успешное развитие сотрудничества двух стран

22 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Душанбе констатировал успешное развитие казахско-таджикского сотрудничества по всем ключевым направлениям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев поблагодарил таджикскую сторону за содействие в проведении Дней культуры Казахстана, особо отметив установку бюста великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева в центре Душанбе. По словам главы государства, такие мероприятия обогащают сокровищницу общих духовно-культурных ценностей.

"Действительно, все договоренности, которые были достигнуты в ходе предыдущей встречи с вами, последовательно реализуются и находятся на контроле правительств двух стран. Я лично интересуюсь этим вопросом. В прошлом месяце состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии на уровне заместителей премьер-министров. Мне доложили, что участники обсудили весь спектр вопросов нашего двустороннего взаимодействия. Ставим цель доведения объемов взаимной торговли до 2 млрд долларов. Полагаю, что возможности для достижения этой цифры имеются". Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что подписание договора о союзнических отношениях качественно укрепит межгосударственное сотрудничество на долгосрочную перспективу.

"Убежден, что это отвечает коренным интересам наших народов. Сегодняшний ваш визит сопровождается серией параллельных мероприятий. Это Дни культуры Казахстана, Дни казахского кино, мероприятия с участием интеллигенции, ученых, женщин, молодежи и предпринимателей двух стран. Они стали демонстрацией крепкой дружбы, близости, взаимопонимания и расширения сотрудничества между нашими странами и народами", – сказал таджикский лидер.

Фото: akorda.kz

В ходе встречи были определены приоритеты и задачи дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в агропромышленной, водно-энергетической, транспортно-транзитной сферах. Стороны договорились сконцентрировать усилия на запуске совместных проектов, а также создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.

"Также были рассмотрены возможности расширения взаимовыгодного партнерства в сферах цифровизации, образования и применения космических технологий", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее мы сообщали, что по приглашению президента Эмомали Рахмона 22-23 августа Токаев совершит государственный визит в Таджикистан.