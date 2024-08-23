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В МСХ не исключают введения запрета импорта российского сахара

Запрет на ввоз российского сахара в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 16:03 Фото: рixabay
Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на брифинге в СЦК 23 августа 2024 года прокомментировал предложение экспертов сахарной отрасли ввести запрет на ввоз в страну российского сахара автотранспортом, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных заводов, сообщает Zakon.kz.

Спикер напомнил, что в Казахстане принят комплексный план по развитию сахарной отрасли, в стране есть четыре сахарных завода.

"Тем не менее, сегодня российский сахар дешевле того сахара, который производится у нас в силу ряда различных причин. Поэтому, учитывая, что на сегодня у нас поступающий импортный сахар значительно дешевле, мы рассматриваем этот вопрос для того, чтобы предоставить объективную и справедливую цену для наших заводов, которые производят сахар из нашего отечественного свекловичного сырья", – заявил вице–министр.

Речь идет о введении запрета на ввоз в Казахстан российского сахара автотранспортом, в качестве меры защиты отечественных заводов.

"Этот вопрос будет рассмотрен на Межведомственной комиссии. На ближайшей МВК соответствующая информация будет подготовлена и вынесена на рассмотрение. В случае, если этот вопрос будет поддержан всеми членами комиссии, а это все заинтересованные отраслевые госорганы, то, конечно, решение будет принято", – добавил он.

В качестве примера он привел ситуацию с пшеницей.

"Как вы знаете, на сегодня вступил в силу приказ о полном запрете ввоза пшеницы любым транспортом. Ранее этот запрет касался только автотранспорта, после этого были введены ряд ограничений на ввоз ж/д транспортом. Но теперь, учитывая ситуацию на нашем внутреннем рынке, в отношении пшеницы мы приняли решение о введении полного запрета импорта пшеницы на территории Казахстана из третьих стран и стран ЕАЭС", – подчеркнул Ербол Тасжуреков.

20 августа 2024 года в Министерстве сельского хозяйства объяснили введение запрета на ввоз пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта.

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