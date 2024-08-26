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Законодательство РК

О чем договорились главы МВД и АФМ

Меморандум, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 08:28 Фото: пресс-служба МВД РК
МВД и АФМ объединились для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, по итогам встречи глав двух ведомств был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов.

В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции. Также вводится метод параллельных финансовых расследований по принципу "следуй за деньгами".

"Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений", – говорится в сообщении.

Со слов министра Ержана Саденова, преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов. В свою очередь председатель АФМ Андрей Малахов подчеркнул, что МВД – это надежный партнер в борьбе с финансовыми преступлениями. И только совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.

Правительство постановлением от 9 августа 2024 года внесло дополнения в положение о Министерстве внутренних дел РК.

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