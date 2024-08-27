Сотрудница Комитета по возврату незаконных активов переплыла Босфор
Фото: Instagram/aktivterdi.kaitaru.komiteti.kz
В Комитете по возврату активов Генеральной прокуратуры РК 27 августа рассказали о сотруднице, которая продуктивно провела отпуск, сообщает Zakon.kz.
Это случилось 25 августа 2024 года.
"Наша коллега Наталья Жунусова, находясь в трудовом отпуске, приняла участие в 36-м межконтинентальном заплыве через знаменитый пролив Босфор в городе Стамбуле(Турция). В заплыве участвовали 2800 пловцов из 77 стран мира. Длина маршрута – 6,5 км, а лимит прохождения дистанции – 2 часа", – рассказали в комитете.
Наталья Жунусова проплыла дистанцию за 1 час 22 минуты и получила сертификат со званием межконтинентального пловца.
23 августа в Комитете по возврату активов Генеральной прокуратуры рассказали об исполнении первого судебного акта о необъяснимом богатстве на сумму более 10 млн долларов США.
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