Сотрудница Комитета по возврату незаконных активов переплыла Босфор

В Комитете по возврату активов Генеральной прокуратуры РК 27 августа рассказали о сотруднице, которая продуктивно провела отпуск, сообщает Zakon.kz.

Это случилось 25 августа 2024 года.

"Наша коллега Наталья Жунусова, находясь в трудовом отпуске, приняла участие в 36-м межконтинентальном заплыве через знаменитый пролив Босфор в городе Стамбуле(Турция). В заплыве участвовали 2800 пловцов из 77 стран мира. Длина маршрута – 6,5 км, а лимит прохождения дистанции – 2 часа", – рассказали в комитете.

Наталья Жунусова проплыла дистанцию за 1 час 22 минуты и получила сертификат со званием межконтинентального пловца.

23 августа в Комитете по возврату активов Генеральной прокуратуры рассказали об исполнении первого судебного акта о необъяснимом богатстве на сумму более 10 млн долларов США.