Отказ от легионеров, коррупция, утечка кадров – о чем еще говорил Токаев с олимпийцами

27 августа 2024 года на встрече с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр Касым-Жомарт Токаев высказался о коррупции и протекционизме в казахстанском спорте, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, соревнования в Париже продемонстрировали важность дальнейшей поддержки олимпийских видов спорта, пишет Акорда.

Некоторые спортсмены остановились буквально в нескольких шагах от пьедестала, заняв места в первой десятке. Это показатель мастерства и воли к победе. Тем не менее, по его мнению, в профессиональном спорте накопилось немало серьезных проблем, которые предстоит решить.

"Государство выделяет достаточно средств на подготовку спортсменов самого высокого уровня. Поэтому справедливо, что по некоторым дисциплинам граждане ожидают от наших спортсменов впечатляющих достижений на международных соревнованиях. Профильное ведомство должно провести детальный анализ системных упущений в развитии олимпийских видов спорта. Назрели комплексные реформы, для реализации которых требуются слаженные действия уполномоченного министерства, Национального олимпийского комитета и спортивных федераций. В спорте должен царить здоровый дух честного соперничества, следует решительно бороться с коррупцией, отказаться от протекционизма и других факторов, мешающих достижению высоких результатов", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что необходимо уделять приоритетное внимание массовому и детско-юношескому спорту.

"Это очень важная задача. Развитие массового спорта способствует повышению уровня профессионального спорта и, самое главное, улучшению здоровья населения. Государство выделяет средства на спортивную инфраструктуру, создает необходимые условия для того, чтобы дети могли заниматься спортом с самого раннего возраста. В регионах насчитывается более 20 тыс. спортивных площадок и более 16 тыс. специализированных комплексов и залов. Все эти объекты должны быть полностью функциональными и доступными для всех желающих заниматься спортом. Во всех областных центрах и районах должны функционировать секции футбола, бокса, борьбы, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, настольного тенниса, шахмат и других популярных видов спорта. Это задача акимов", – отметил президент.

Правительству, по его словам, следует проанализировать эффективность работы спортивных сооружений и принять соответствующие решения по данному вопросу.

Касым-Жомарт Токаев указал на ключевую роль детско-юношеских спортивных школ в подготовке спортивного резерва и систематизации их деятельности.

"У нас имеется разветвленная сеть ДЮСШ, которая включает свыше 500 школ. Но есть вопросы к эффективности их деятельности. Из 162 видов спорта, которые развиваются в ДЮСШ, всего 52 относятся к олимпийским. Поэтому резерв олимпийских видов спорта не пополняется в достаточном количестве способными детьми, что приводит к ухудшению результатов в спорте высших достижений. В этой плоскости также лежит проблема неравномерного финансирования, которая ведет к "распылению" большей части бюджетных средств", – считает глава государства.

Президент отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта.

"К сожалению, многие талантливые тренеры не находят поддержки на родине и уезжают за границу. Они отправляются туда и воспитывают молодых спортсменов, готовят национальные сборные команды других стран к мировым соревнованиям. Например, на недавних Олимпийских играх национальная сборная Туниса по тхэквондо под руководством казахского тренера Есбола Султанова завоевала две медали, одна из которых – золотая. Следует принять меры по оказанию всесторонней поддержки тренерам, особенно важно повысить их социальный и профессиональный статус. Одним словом, нам нужно создать сильную тренерскую школу", – подчеркнул он.

Президент заявил о необходимости отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

"Ведь любой легионер, как правило, лишает места в национальной сборной наших молодых и перспективных атлетов. При этом целесообразно рассмотреть возможность привлечения сильных иностранных тренеров в те виды спорта, в которых у нас сейчас есть проблемы. Спортсмены-легионеры не могут обеспечить долгосрочный успех, здесь важен профессиональный тренерский подход", – сказал глава государства.

На этой же встрече президент обратился лично к Елдосу Сметову, а также раскритиковал спортивных функционеров.