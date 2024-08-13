По протесту Генпрокуратуры оправдан казахстанец, осужденный за сбыт "синтетики"
Фото: gov.kz
В Генеральную прокуратуру Казахстана обратился адвокат гражданина, который был осужден за сбыт синтетических наркотиков. Он изложил доводы о провокации со стороны сотрудников полиции Жамбылской области в отношении его подзащитного, сообщает Zakon.kz.
Изучив дело, было установлено, что изначально сотрудник полиции склонил осужденного к неоднократному совместному употреблению синтетических наркотиков.
"Затем, войдя в доверие, этот же сотрудник дал ему деньги для покупки синтетики, а позже с коллегой инициировал оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) и негласные следственные действия (НСД), в ходе которых осужденного задержали при сбыте им психотропа. При этом установлено, что подпись следователя в поручении об НСД была подделана", – рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РК 13 августа 2024 года.
Ввиду наличия явных нарушений закона генеральный прокурор внес протест в Верховный суд.
"По результатам рассмотрения высшая судебная инстанция признала в действиях полицейских провокацию и отменила акты нижестоящих судов, оправдав осужденного".Пресс-служба Генпрокуратуры РК
В настоящее время Антикоррупционной службой в отношении сотрудников полиции ведется досудебное расследование.
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