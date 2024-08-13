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Законодательство РК

По протесту Генпрокуратуры оправдан казахстанец, осужденный за сбыт "синтетики"

По протесту Генпрокуратуры оправдан казахстанец, осужденный за сбыт &quot;синтетики&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 11:31 Фото: gov.kz
В Генеральную прокуратуру Казахстана обратился адвокат гражданина, который был осужден за сбыт синтетических наркотиков. Он изложил доводы о провокации со стороны сотрудников полиции Жамбылской области в отношении его подзащитного, сообщает Zakon.kz.

Изучив дело, было установлено, что изначально сотрудник полиции склонил осужденного к неоднократному совместному употреблению синтетических наркотиков.

"Затем, войдя в доверие, этот же сотрудник дал ему деньги для покупки синтетики, а позже с коллегой инициировал оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) и негласные следственные действия (НСД), в ходе которых осужденного задержали при сбыте им психотропа. При этом установлено, что подпись следователя в поручении об НСД была подделана", – рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РК 13 августа 2024 года.

Ввиду наличия явных нарушений закона генеральный прокурор внес протест в Верховный суд.

"По результатам рассмотрения высшая судебная инстанция признала в действиях полицейских провокацию и отменила акты нижестоящих судов, оправдав осужденного".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В настоящее время Антикоррупционной службой в отношении сотрудников полиции ведется досудебное расследование.

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9 апреля 2024 года стало известно, что Антикор задержал начальников отделений Межрайонного отдела по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области. 

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