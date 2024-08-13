По протесту Генпрокуратуры оправдан казахстанец, осужденный за сбыт "синтетики"

Фото: gov.kz

В Генеральную прокуратуру Казахстана обратился адвокат гражданина, который был осужден за сбыт синтетических наркотиков. Он изложил доводы о провокации со стороны сотрудников полиции Жамбылской области в отношении его подзащитного, сообщает Zakon.kz.

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