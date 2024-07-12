Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Четвертую партию домов сдали в новом микрорайоне "‎Бірлік"‎ в СКО

Четвертую партию домов сдали в новом микрорайоне &quot;‎Бірлік&quot;‎ в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:09 Фото: акимат СКО
В Северо-Казахстанской области по поручению главы государства продолжает оперативно решаться жилищный вопрос пострадавших жителей от паводка.

В новом микрорайоне "Бірлік" идет строительство новых домов, где задействовано 1,5 тыс. человек. Все дома будут сданы согласно графику строительства. Первые 100 домов построены на средства фонда "Қазақстан халқына". Петропавловцы продолжают получать ключи от нового жилья. 12 июля новоселов от имени главы региона поздравил его первый заместитель Марат Тасмаганбетов.

"‎На этом месте когда-то был пустырь, теперь здесь новый микрорайон. Благодаря труду строителей мы уже построили 151 дом, жителей в них заселили. Сегодня снова вручаем ключи от домов людям, которые пострадали от паводка".Первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов
Четвертую партию домов сдали в новом микрорайоне "‎Бірлік"‎ в СКО , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:09

Фото: акимат СКО

В семье Жасулана Аубакирова сегодня радостное событие. Он вместе с родными заселился в новый дом. В Косогоре прожил около 7 лет. Горожанин – слесарь в ТОО "‎Кызылжар су"‎, а его супруга работает в школьной столовой.

"‎Мы спасли только документы, вода пришла быстро, не ожидали такого потопа. Когда нам предложили дом, мы сразу согласились. Радует, что переживания позади, сейчас у нас начнется новый радостный период. В доме будем жить впятером. Я, жена и трое детей, есть транспорт личный, чтобы быстро добираться в город. Спасибо государству, президенту, нашему правительству"‎. Житель микрорайона "‎Бірлік"‎ Жасулан Аубакиров
Четвертую партию домов сдали в новом микрорайоне "‎Бірлік"‎ в СКО , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:09

Фото: акимат СКО

Отечественный фонд и ведущие компании страны выделили спонсорские средства для строительства 700 домов в микрорайоне "‎Бірлік"‎. Бытовую технику и мебель для новоселов приобрел завод "‎ЗИКСТО"‎.

Четвертую партию домов сдали в новом микрорайоне "‎Бірлік"‎ в СКО , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:09

Фото: акимат СКО

Всего в микрорайоне "Бірлік" будут проживать до 3 тысяч человек. В "мини-городке" с развитой инфраструктурой начато строительство детского сада, возводится "комфортная школа".

Четвертую партию домов сдали в новом микрорайоне "‎Бірлік"‎ в СКО , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:09

Фото: акимат СКО

Читайте также

Как сделать так, чтобы развивать регион и сохранить экологию
Можно ли обезопасить озеро Индер? Как сделать так, чтобы развивать регион и сохранить экологию
ЕНПФ, Казахстан, Нацбанк
Запрет на снятие пенсионных накоплений: когда может быть принято решение, рассказал глава Нацбанка
Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Участок улицы Сатпаева частично перекроют в Алматы
Айсулу Омарова
Петропавловск Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год Паводки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: