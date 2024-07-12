Четвертую партию домов сдали в новом микрорайоне "‎Бірлік"‎ в СКО

В Северо-Казахстанской области по поручению главы государства продолжает оперативно решаться жилищный вопрос пострадавших жителей от паводка.

В новом микрорайоне "Бірлік" идет строительство новых домов, где задействовано 1,5 тыс. человек. Все дома будут сданы согласно графику строительства. Первые 100 домов построены на средства фонда "Қазақстан халқына". Петропавловцы продолжают получать ключи от нового жилья. 12 июля новоселов от имени главы региона поздравил его первый заместитель Марат Тасмаганбетов.

"‎На этом месте когда-то был пустырь, теперь здесь новый микрорайон. Благодаря труду строителей мы уже построили 151 дом, жителей в них заселили. Сегодня снова вручаем ключи от домов людям, которые пострадали от паводка". Первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов

Фото: акимат СКО

В семье Жасулана Аубакирова сегодня радостное событие. Он вместе с родными заселился в новый дом. В Косогоре прожил около 7 лет. Горожанин – слесарь в ТОО "‎Кызылжар су"‎, а его супруга работает в школьной столовой.

"‎Мы спасли только документы, вода пришла быстро, не ожидали такого потопа. Когда нам предложили дом, мы сразу согласились. Радует, что переживания позади, сейчас у нас начнется новый радостный период. В доме будем жить впятером. Я, жена и трое детей, есть транспорт личный, чтобы быстро добираться в город. Спасибо государству, президенту, нашему правительству"‎. Житель микрорайона "‎Бірлік"‎ Жасулан Аубакиров

Фото: акимат СКО

Отечественный фонд и ведущие компании страны выделили спонсорские средства для строительства 700 домов в микрорайоне "‎Бірлік"‎. Бытовую технику и мебель для новоселов приобрел завод "‎ЗИКСТО"‎.

Фото: акимат СКО

Всего в микрорайоне "Бірлік" будут проживать до 3 тысяч человек. В "мини-городке" с развитой инфраструктурой начато строительство детского сада, возводится "комфортная школа".