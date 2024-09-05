Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью
Фото: akorda.kz
5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с победой на Паралимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.
Поздравление в адрес чемпиона президент опубликовал на своей странице в Х.
"Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа".Касым-Жомарт Токаев
Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 5, 2024
4 сентября Дегтярев стал обладателем золотой медали в Париже. Сразу после этого стало известно, какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде-2024.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript