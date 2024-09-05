Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью

5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с победой на Паралимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

Поздравление в адрес чемпиона президент опубликовал на своей странице в Х.

"Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа". Касым-Жомарт Токаев

Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 5, 2024

4 сентября Дегтярев стал обладателем золотой медали в Париже. Сразу после этого стало известно, какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде-2024.