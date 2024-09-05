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Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 08:37 Фото: akorda.kz
5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с победой на Паралимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

Поздравление в адрес чемпиона президент опубликовал на своей странице в Х.

"Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа".Касым-Жомарт Токаев

4 сентября Дегтярев стал обладателем золотой медали в Париже. Сразу после этого стало известно, какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде-2024.

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