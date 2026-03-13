#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Политика

Токаев поздравил Хамитова с золотой медалью на Паралимпийских играх в Италии

Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 марта 2026 года поздравил биатлониста Ербола Хамитова с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Италии, сообщает Zakon.kz.

В поздравлении, которое разместила пресс-служба Акорды, отмечается, что благодаря упорному труду и силе духа спортсмен прошел сложный путь и добился выдающегося результата, достойного глубокого уважения.

Также президент пожелал Хамитову новых ярких побед, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

Немного ранее мы рассказывали, что Хамитов выиграл гонку преследования на Паралимпийских играх. Медаль в пара биатлоне стала для Хамитова второй. 10 марта он завоевал "бронзу" в лыжном спринте, которая стала первой для Казахстана в Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: