Токаев поздравил Хамитова с золотой медалью на Паралимпийских играх в Италии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 марта 2026 года поздравил биатлониста Ербола Хамитова с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Италии, сообщает Zakon.kz.

В поздравлении, которое разместила пресс-служба Акорды, отмечается, что благодаря упорному труду и силе духа спортсмен прошел сложный путь и добился выдающегося результата, достойного глубокого уважения.

Также президент пожелал Хамитову новых ярких побед, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

Немного ранее мы рассказывали, что Хамитов выиграл гонку преследования на Паралимпийских играх. Медаль в пара биатлоне стала для Хамитова второй. 10 марта он завоевал "бронзу" в лыжном спринте, которая стала первой для Казахстана в Италии.