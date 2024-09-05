Какое место занимает Казахстан после первого "золота" на Паралимпиаде-2024

Хорошего результата добились 4 сентября два казахстанских паралимпийца на Играх-2024 в Париже, благодаря чему в медальном зачете наша сборная поднялась на 46 место, сообщает Zakon.kz.

Историческую золотую медаль для нашей страны на Паралимпийских играх-2024 завоевал по пара пауэрлифтингу в весе до 54 кг представитель Акмолинской области Давид Дегтярев.

Он первым из казахстанской делегации дал возможность услышать на стартах четырехлетия гимн страны. Давид опередил соперников из Кубы и Китая, став первым казахстанцем, кто дважды выиграл Паралимпиаду. Ранее он завоевал "золото" в Токио-2020.

Другим достижением Казахстан прославил легкоатлет Дастан Мукашбеков, который занял третье место в соревнованиях по толканию ядра в классе F36 с результатом 16 метров – новый рекорд Азии.

Тем самым Дягтерев и Мукашбеков пополнили копилку казахстанских пара спортсменов до трех наград. Самую первую медаль серебряного качества 31 августа завоевал стрелок Еркин Габбасов.

Что касается общекомандного зачета по призам, то здесь без конкуренции с самого начала французских состязаний лидирует Китай.

На утро 5 августа в их активе 135 медалей (62, 46, 27). Далее идут Англия – 74 (33, 25, 16) и США – 63 (25, 26, 12).