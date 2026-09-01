Токаев поздравил президента Словакии с Днем Конституции

Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму президенту Словацкой Республики. Известно, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Пеллегрини с Днем Конституции, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 1 сентября 2026 года, президент выразил уверенность, что казахско-словацкие отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь поступательно развиваться и наполняться новым содержанием.

Далее Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Словакии – благополучия и процветания.

1 сентября Словацкая Республика отмечает государственный праздник – День Конституции. В этот день в 1992 году Словацкий национальный совет принял Основной Закон страны, что заложило фундамент для создания независимого государства после распада Чехословакии. Стоит отметить, что с недавнего времени этот праздник официально стал рабочим днем в рамках правительственных мер по экономии бюджета. Несмотря на это, в стране проходят официальные мероприятия, а в Братиславском замке традиционно организован день открытых дверей для жителей и гостей столицы.

Ранее Токаев направлял поздравительную телеграмму президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-летия Независимости Узбекистана. Ознакомиться с ее содержанием можно этой ссылке.