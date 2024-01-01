Токаев поздравил президента Словакии с Днем образования

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Зузану Чапутову с Днем образования Словацкой Республики, сообщает Zakon.kz.



"Под знаменем ценностей суверенитета и единства Словакия сегодня покоряет новые вершины в социально-экономическом развитии, повышении благосостояния граждан и укреплении позиций на международной арене. Желаю Вашей стране продолжения движения по пути процветания и достижения самых высоких целей. Особо отмечу динамичный характер взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Словакией. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие будет плодотворным и в будущем", – говорится в телеграмме. Касым-Жомарт Токаев пожелал Зузане Чапутовой дальнейших успехов в ее ответственной деятельности, а словацкому народу – счастья и благополучия. Также сегодня, 1 января, президент Казахстана поздравил кубинского коллегу с с Днем освобождения.

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