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Токаев поздравил президента Словакии с Днем образования

Касым-Жомарт Токаев, Зузана Чапутова Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Зузану Чапутову с Днем образования Словацкой Республики, сообщает Zakon.kz.


"Под знаменем ценностей суверенитета и единства Словакия сегодня покоряет новые вершины в социально-экономическом развитии, повышении благосостояния граждан и укреплении позиций на международной арене. Желаю Вашей стране продолжения движения по пути процветания и достижения самых высоких целей. Особо отмечу динамичный характер взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Словакией. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие будет плодотворным и в будущем", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Зузане Чапутовой дальнейших успехов в ее ответственной деятельности, а словацкому народу – счастья и благополучия.

Также сегодня, 1 января, президент Казахстана поздравил кубинского коллегу с с Днем освобождения.

Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт Словакия
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