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24 гражданина Китая попали под суд в Алматинской области

24 гражданина Китая попали под суд в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 15:54 Фото: Instagram/alm.obl.sud
В Алматинской области судили 24 гражданина Китая, которые прибыли в Казахстан в личных целях, но в итоге работали на заводе без соответствующего разрешения, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Карасайском специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям. Иностранцам вменяли нарушения в области миграции населения.

"Судом установлено, что граждане Китайской Народной Республики, прибывшие на территорию Республики Казахстан в личных целях, незаконно работали на кирпичном заводе в Алматинской области, без получения разрешения от уполномоченного органа, являющегося необходимым условием для осуществления трудовой деятельности", – рассказали 3 сентября 2024 года в Алматинском областном суде.

В суде правонарушители полностью признали вину. С их слов, они попросту не знали, что для этой работы нужно получить разрешение.

Постановлениями суда 24 гражданина КНР признаны виновными.

"С учетом того, что они совершили такое правонарушение впервые и раскаялись, каждому правонарушителю наложен административный штраф в размере 25 месячных расчетных показателей, то есть 92 300 тенге", – отметили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.

22 августа в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, откуда в основном едут в Казахстан иностранцы для работы.

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