Гражданин Китая попал в неприятную ситуацию в аэропорту Алматы: как его спасла полиция
Фото: akorda.kz
Гражданин Китая чуть не лишился почти миллиона тенге (970 000), переведя их случайно не тому человеку, сообщает Zakon.kz.
История произошла в аэропорту Алматы в зоне досмотра пассажиров перед вылетом.
"Иностранец, спеша на рейс, из-за невнимательности выбрал в мобильном приложении не того получателя – совпадение первых букв имени ввело его в заблуждение. В считаные минуты до посадки и при отсутствии знания языка он оказался в крайне сложной ситуации: деньги могли быть сняты в любой момент, а время стремительно уходило", – рассказали 11 августа в пресс-службе ДП на транспорте.
На помощь ему пришли старший сержант полиции Тураш Шынгыс и оперуполномоченный Илебай Еламан.
Они оперативно связались с банком и заблокировали перевод. Затем установили личность и контакты получателя. Кроме того, сопровождали пассажира до самой посадки, оказывая моральную поддержку.
"Я был в отчаянии: языка не знаю, время поджимает, а деньги могли исчезнуть. Полицейский сказал: "Друг, не переживай, я помогу тебе" – и сдержал слово. В Китае мы говорим: "Народная полиция служит народу", и здесь я почувствовал то же самое. Казахстанская полиция помогает не только своим гражданам, но и каждому, кто нуждается. Спасибо от всего сердца", – рассказал гражданин КНР Zuo Tenglong.
Он опубликовал видео с описанием ситуации и благодарностью в TikTok.
@kazakhstanbizbuzz
在哈萨克斯坦遇到问题了，第一时间可以找哈萨克的警察寻求帮助和支持，为哈萨克斯坦警察点赞♬ 小美满 (钢琴版) – 草莓酱
Накануне, 10 августа, еще одному туристу из Китая потребовалась помощь полиции на трассе в Мангистау.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript