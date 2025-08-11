Гражданин Китая попал в неприятную ситуацию в аэропорту Алматы: как его спасла полиция

Гражданин Китая чуть не лишился почти миллиона тенге (970 000), переведя их случайно не тому человеку, сообщает Zakon.kz.

История произошла в аэропорту Алматы в зоне досмотра пассажиров перед вылетом.





"Иностранец, спеша на рейс, из-за невнимательности выбрал в мобильном приложении не того получателя – совпадение первых букв имени ввело его в заблуждение. В считаные минуты до посадки и при отсутствии знания языка он оказался в крайне сложной ситуации: деньги могли быть сняты в любой момент, а время стремительно уходило", – рассказали 11 августа в пресс-службе ДП на транспорте.

На помощь ему пришли старший сержант полиции Тураш Шынгыс и оперуполномоченный Илебай Еламан.

Они оперативно связались с банком и заблокировали перевод. Затем установили личность и контакты получателя. Кроме того, сопровождали пассажира до самой посадки, оказывая моральную поддержку.

"Я был в отчаянии: языка не знаю, время поджимает, а деньги могли исчезнуть. Полицейский сказал: "Друг, не переживай, я помогу тебе" – и сдержал слово. В Китае мы говорим: "Народная полиция служит народу", и здесь я почувствовал то же самое. Казахстанская полиция помогает не только своим гражданам, но и каждому, кто нуждается. Спасибо от всего сердца", – рассказал гражданин КНР Zuo Tenglong.

Он опубликовал видео с описанием ситуации и благодарностью в TikTok.

Накануне, 10 августа, еще одному туристу из Китая потребовалась помощь полиции на трассе в Мангистау.