События

Гражданин Китая попал в неприятную ситуацию в аэропорту Алматы: как его спасла полиция

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 16:43 Фото: akorda.kz
Гражданин Китая чуть не лишился почти миллиона тенге (970 000), переведя их случайно не тому человеку, сообщает Zakon.kz.

История произошла в аэропорту Алматы в зоне досмотра пассажиров перед вылетом.


"Иностранец, спеша на рейс, из-за невнимательности выбрал в мобильном приложении не того получателя – совпадение первых букв имени ввело его в заблуждение. В считаные минуты до посадки и при отсутствии знания языка он оказался в крайне сложной ситуации: деньги могли быть сняты в любой момент, а время стремительно уходило", – рассказали 11 августа в пресс-службе ДП на транспорте.

На помощь ему пришли старший сержант полиции Тураш Шынгыс и оперуполномоченный Илебай Еламан.

Они оперативно связались с банком и заблокировали перевод. Затем установили личность и контакты получателя. Кроме того, сопровождали пассажира до самой посадки, оказывая моральную поддержку.

"Я был в отчаянии: языка не знаю, время поджимает, а деньги могли исчезнуть. Полицейский сказал: "Друг, не переживай, я помогу тебе" – и сдержал слово. В Китае мы говорим: "Народная полиция служит народу", и здесь я почувствовал то же самое. Казахстанская полиция помогает не только своим гражданам, но и каждому, кто нуждается. Спасибо от всего сердца", – рассказал гражданин КНР Zuo Tenglong.

Он опубликовал видео с описанием ситуации и благодарностью в TikTok.

@kazakhstanbizbuzz

在哈萨克斯坦遇到问题了，第一时间可以找哈萨克的警察寻求帮助和支持，为哈萨克斯坦警察点赞

♬ 小美满 (钢琴版) – 草莓酱

Накануне, 10 августа, еще одному туристу из Китая потребовалась помощь полиции на трассе в Мангистау.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Акорда показала школьников, которые получили из рук Токаева сертификаты на денежные премии
События
16:31, Сегодня
Акорда показала школьников, которые получили из рук Токаева сертификаты на денежные премии
Президент РК поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации
События
16:18, Сегодня
Президент РК поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации
В Казахстане простились с офицером, погибшим при крушении военного вертолета
События
16:08, Сегодня
В Казахстане простились с офицером, погибшим при крушении военного вертолета
