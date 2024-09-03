Луну не будет видно на небе в ночь с 3 на 4 сентября
Как рассказала астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, Луну не будет видно ни из одной точки земного шара.
"Дело в том, что этой ночью Луна будет находиться между Солнцем и Землей. Новолуние – это время, когда естественный спутник Земли не виден ни на ночном небе, ни на дневном", – объяснила специалист Астрофизического института.
Она добавила, что если бы Солнце и Луна находились на одной линии от Земли до Солнца, то земляне наблюдали бы солнечное затмение. В эту ночь единственный спутник Земли будет находиться чуть ниже солнечного диска, поэтому затмения не произойдет.
"Луна будет не видна, так как все планеты и естественный спутник Земли мы можем видеть только в момент, когда на них падает солнечный свет. Планета отражает солнечный свет. Именно проекцию солнечных лучей мы можем наблюдать в небе. То же самое касается Луны. Поэтому к нам она будет повернута темной стороной".Светлана Мошкина
Она пояснила, что Луна фактически будет на небе, но окажется невидимой. В наше поле зрения попадает полностью темная половина Луны, поэтому с неба она как бы исчезает.
К слову, 8 сентября наступает противостояние Сатурна. Противостоянием называется такое положение небесного объекта, как Луны, планеты, астероидов, кометы, при котором разница эклиптических долгот его и Солнца равна 1800, то есть когда Солнце садится на западе, а в это время на востоке появляется планета.
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