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Луну не будет видно на небе в ночь с 3 на 4 сентября

не видно спутник солнце на небе, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 17:26 Фото: pixabay
Жители Земли не обнаружат этой ночью Луну на ночном небе. Казахстанские астрономы объяснили Zakon.kz, что это за космическое явление.

Как рассказала астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, Луну не будет видно ни из одной точки земного шара.

"Дело в том, что этой ночью Луна будет находиться между Солнцем и Землей. Новолуние – это время, когда естественный спутник Земли не виден ни на ночном небе, ни на дневном", – объяснила специалист Астрофизического института.

Она добавила, что если бы Солнце и Луна находились на одной линии от Земли до Солнца, то земляне наблюдали бы солнечное затмение. В эту ночь единственный спутник Земли будет находиться чуть ниже солнечного диска, поэтому затмения не произойдет.

"Луна будет не видна, так как все планеты и естественный спутник Земли мы можем видеть только в момент, когда на них падает солнечный свет. Планета отражает солнечный свет. Именно проекцию солнечных лучей мы можем наблюдать в небе. То же самое касается Луны. Поэтому к нам она будет повернута темной стороной".Светлана Мошкина

Она пояснила, что Луна фактически будет на небе, но окажется невидимой. В наше поле зрения попадает полностью темная половина Луны, поэтому с неба она как бы исчезает.

К слову, 8 сентября наступает противостояние Сатурна. Противостоянием называется такое положение небесного объекта, как Луны, планеты, астероидов, кометы, при котором разница эклиптических долгот его и Солнца равна 1800, то есть когда Солнце садится на западе, а в это время на востоке появляется планета.

Ранее редакция рассказывала о звездопадах, которые можно наблюдать с территории нашей страны.

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