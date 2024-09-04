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Дело Алмасхана Ахмеджанова: потерпевшая сторона не явилась на суд

Дело Алмасхана Ахмеджанова: потерпевшая сторона не явилась на суд, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 11:24 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном уголовном суде (СМУС) Алматы 4 сентября 2024 года началось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова, сообщает Zakon.kz.

Процесс проходит под председательством судьи Мартпека Какимжанова в открытом режиме. На скамье подсудимых по уголовному делу о коррупции в сфере земельных отношений в Алматы находится шесть человек.

Главные фигуранты дела – Алмасхан Ахмеджанов, а также экс-руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов.

Дело Алмасхана Ахмеджанова: потерпевшая сторона не явилась на суд, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 11:24

Фото: Zakon.kz

В суде изучены анкетные данные подсудимых:

  • Алмасхан Ахмеджанов, 1973 года рождения, Алматы, женат, имеет двоих детей, один из них несовершеннолетний. Находится под стражей.
  • Ардак Самамбетов, 1989 года рождения, Алматинская область, женат, имеет четверых малолетних детей. Находится под стражей.
  • Ерлан Жармухамбетов, 1977 года рождения, Алматинская область женат, трое детей. Находится под стражей.
  • Алмасхан Бакиров, 1979 года рождения, Шымкент, разведен, четверо детей. Находится под домашним арестом.
  • Муханбеталы Шалкарбеков, 1969 года рождения, Жамбылская область, женат. Мера пресечения залог.
  • Берик Ускембаев, 1968 года рождения, Алматы, женат. Мера пресечения под залог.

Потерпевшая сторона не явилась на заседание, суд потребовал вызвать их на следующий судебный процесс.

Бывший глава управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле 2023 года. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

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