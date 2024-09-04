Дело Алмасхана Ахмеджанова: потерпевшая сторона не явилась на суд
Процесс проходит под председательством судьи Мартпека Какимжанова в открытом режиме. На скамье подсудимых по уголовному делу о коррупции в сфере земельных отношений в Алматы находится шесть человек.
Главные фигуранты дела – Алмасхан Ахмеджанов, а также экс-руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов.
Фото: Zakon.kz
В суде изучены анкетные данные подсудимых:
- Алмасхан Ахмеджанов, 1973 года рождения, Алматы, женат, имеет двоих детей, один из них несовершеннолетний. Находится под стражей.
- Ардак Самамбетов, 1989 года рождения, Алматинская область, женат, имеет четверых малолетних детей. Находится под стражей.
- Ерлан Жармухамбетов, 1977 года рождения, Алматинская область женат, трое детей. Находится под стражей.
- Алмасхан Бакиров, 1979 года рождения, Шымкент, разведен, четверо детей. Находится под домашним арестом.
- Муханбеталы Шалкарбеков, 1969 года рождения, Жамбылская область, женат. Мера пресечения залог.
- Берик Ускембаев, 1968 года рождения, Алматы, женат. Мера пресечения под залог.
Потерпевшая сторона не явилась на заседание, суд потребовал вызвать их на следующий судебный процесс.
Бывший глава управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле 2023 года. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.