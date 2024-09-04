Дело Алмасхана Ахмеджанова: потерпевшая сторона не явилась на суд

В Специализированном межрайонном уголовном суде (СМУС) Алматы 4 сентября 2024 года началось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова, сообщает Zakon.kz.

Процесс проходит под председательством судьи Мартпека Какимжанова в открытом режиме. На скамье подсудимых по уголовному делу о коррупции в сфере земельных отношений в Алматы находится шесть человек.

Главные фигуранты дела – Алмасхан Ахмеджанов, а также экс-руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов.

Фото: Zakon.kz

В суде изучены анкетные данные подсудимых:

Алмасхан Ахмеджанов, 1973 года рождения, Алматы, женат, имеет двоих детей, один из них несовершеннолетний. Находится под стражей.

Ардак Самамбетов, 1989 года рождения, Алматинская область, женат, имеет четверых малолетних детей. Находится под стражей.

Ерлан Жармухамбетов, 1977 года рождения, Алматинская область женат, трое детей. Находится под стражей.

Алмасхан Бакиров, 1979 года рождения, Шымкент, разведен, четверо детей. Находится под домашним арестом.

Муханбеталы Шалкарбеков, 1969 года рождения, Жамбылская область, женат. Мера пресечения залог.

Берик Ускембаев, 1968 года рождения, Алматы, женат. Мера пресечения под залог.

Потерпевшая сторона не явилась на заседание, суд потребовал вызвать их на следующий судебный процесс.

Бывший глава управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле 2023 года. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.