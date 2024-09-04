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Коррупция в сфере земельных отношений: в чем обвиняют Алмасхана Ахмеджанова и его сообщников

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 12:24 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном уголовном суде (СМУС) 4 сентября 2024 года проходит главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхана Ахмеджанова, сообщает Zakon.kz.

В ходе главного судебного разбирательства прокурор Наиля Канатова пояснила, в чем обвиняются подсудимые. По ее словам, главный фигурант дела, пользуясь служебным положением, совершил коррупционные уголовные правонарушения. Он с 2020 по 2023 год, занимая должность руководителя Управления урбанистики, в полномочия которого входила выдача архитектурно-планировочных заданий и согласование эскизных проектов, преследовал получение выгоды для себя, некоторых организаций и родственников.

Он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, несмотря на целевое назначение и не учитывая плотность застройки, в интересах некоторых строительных компаний с 2020 по 2023 год незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов.

Также в 2020 году незаконно согласовал строительство медцентра и ЦОНа. Это способствовало необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованным лицам по заниженной стоимости.

Коррупция в сфере земельных отношений: в чем обвиняют Алмасхана Ахмеджанова и его сообщников, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 12:24

Фото: Zakon.kz

В другом эпизоде Алмасхан Ахмеджанов выдал разрешительные документы на строительство в мкр. "Еременсай" коммерческих объектов, таунхаусов, коттеджей и вилл. При этом целевое назначение участков осталось как индивидуальное жилье, а застройщики не уплатили многомиллионную кадастровую стоимость.

Еще подсудимый помогал родственникам приобретать квартиры за копейки.

Гособвинитель читала обвинительный акт около двух часов. В схемах Ахмеджанова замешаны и другие лица. К примеру, незаконно были присвоены земельные участки из госфонда под видом выделения на инвестиционные проекты. Тогда они продавались не по рыночной стоимости, а по кадастровой. В подписании документов участвовал руководитель Управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов.

Другой обвиняемый по делу, на тот момент предприниматель и депутат Жамбылского областного маслихата Муханбеталы Шалкарбеков под видом строительства медцентра получил земельный участок в микрорайоне "Казахфильм" в аренду, а после вывел его в частную собственность.

Таким образом, по словам Наили Канатовой, группа по предварительному сговору совершала неоднократные преступления, причиняя ущерб государству в особо крупном размере.

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Ранее сообщалось, что потерпевшая сторона по делу Алмасхана Ахмеджанова не явилась на суд.

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