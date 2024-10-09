Бескрайние горы мусора: появилось видео полигона, из-за которого арестовали акима Илийского района

В Антикоре 9 октября предоставили видеосъемку с мусорного полигона, после проверки которого арестовали акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева, сообщает Zakon.kz.

На кадрах запечатлены бескрайние горы мусора. Как сообщили в ведомстве, Багдата Карасаева подозревают в том, что он незаконно передал права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании, которая обязательства по утилизации ТБО не выполняла. А полученные деньги чиновник присваивал.

Ранее появившуюся информацию о задержании акима подтвердили в Антикоррупционной службе. А в пресс-службе прокуратуры Алматинской области сообщили, что задержание акима последовало после проверки деятельности мусорного полигона.