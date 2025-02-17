В Алматы на 11 лет посадили бывшего главного архитектора

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы 17 февраля огласили приговор бывшему руководителю управления городского планирования и урбанистики Алмасхану Ахмеджанову, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда он осужден к 11 годам лишения свободы, с отбыванием в учреждении средней безопасности. Ему также пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Помимо Ахмеджанова, на скамье подсудимых были:

бывший руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов. Он получил 10 лет лишения свободы;

бывший руководитель отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель управления земельных отношений Алматы Ерлан Жармухамбетов – осужден к 14 годам лишения свободы;

Алмазхан Бакиров, глава оценочной компании, получил восемь лет;

Муханбеталы Шалкарбеков, Берик Ускембаев, предприниматели, получили по пять лет условно.

Бывший глава управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле 2023 года. Алмасхана Ахмеджанова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов. По материалам дела, он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов. В результате государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге.