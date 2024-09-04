Семь миллиардов долларов планирует инвестировать Арабская координационная группа в Казахстан
В мероприятии приняли участие заместитель премьер-Министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров, президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, руководители арабских инвестиционных фондов, казахстанских государственных органов и квазигосударственных компаний.
Ключевой целью встречи стало финансирование Арабской координационной группой инфраструктурных и социальных проектов, имеющих для Казахстана приоритетное значение.
Выступая с приветственным словом, Нурлан Байбазаров выразил благодарность АКГ за проявленный интерес к инвестиционным возможностям Казахстана.
"Сегодня мы делаем первый совместный шаг в сторону крепкого и долгого сотрудничества, проводя первое заседание круглого стола Арабской координационной группы в Республике Казахстан. Ваша поддержка и готовность к сотрудничеству являются для нас важным признанием потенциала нашей страны", – отметил он.
В ходе круглого стола презентованы проекты в сферах транспорта, энергетики, водных ресурсов, здравоохранения, а также представлен Национальный инфраструктурный план Казахстана до 2030 года.
Фото: primeminister
Представители делегации Арабской координационной группы, в свою очередь, высоко оценили усилия нашей страны по социально-экономическому и инфраструктурному развитию.
По итогам встречи сторонами подписаны Протокол заседания круглого стола, Рамочное соглашение об операциях в частном секторе между Правительством Республики Казахстан и фондом OPEC, Протокол переговоров между Министерством водных ресурсов и ирригации и Исламским банком развития. Подписанные документы определяют сферы дальнейшего сотрудничества и перечень потенциальных проектов.
Сумма долгосрочных прямых инвестиций в экономику Казахстана в рамках достигнутых договоренностей может составить 7 млрд долларов на первоначальном этапе. В дальнейшем объем финансирования планируют увеличить.
Резюмируя, Нурлан Байбазаров выразил уверенность в сохранении и укреплении партнерских отношений, дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в реализации масштабных проектов, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики Казахстана и укреплению экономических связей между странами.