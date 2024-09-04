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Семь миллиардов долларов планирует инвестировать Арабская координационная группа в Казахстан

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 22:56 Фото: primeminister.kz
В Астане состоялось заседание круглого стола Арабской координационной группы (АКГ), объединяющей такие институты, как Исламский банк развития, Саудовский фонд развития, Фонд международного развития OPEC, Кувейтский фонд экономического развития и Фонд развития Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-Министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров, президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер, руководители арабских инвестиционных фондов, казахстанских государственных органов и квазигосударственных компаний.

Ключевой целью встречи стало финансирование Арабской координационной группой инфраструктурных и социальных проектов, имеющих для Казахстана приоритетное значение.

Выступая с приветственным словом, Нурлан Байбазаров выразил благодарность АКГ за проявленный интерес к инвестиционным возможностям Казахстана.

"Сегодня мы делаем первый совместный шаг в сторону крепкого и долгого сотрудничества, проводя первое заседание круглого стола Арабской координационной группы в Республике Казахстан. Ваша поддержка и готовность к сотрудничеству являются для нас важным признанием потенциала нашей страны", – отметил он.

В ходе круглого стола презентованы проекты в сферах транспорта, энергетики, водных ресурсов, здравоохранения, а также представлен Национальный инфраструктурный план Казахстана до 2030 года.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 22:56

Фото: primeminister

Представители делегации Арабской координационной группы, в свою очередь, высоко оценили усилия нашей страны по социально-экономическому и инфраструктурному развитию.

По итогам встречи сторонами подписаны Протокол заседания круглого стола, Рамочное соглашение об операциях в частном секторе между Правительством Республики Казахстан и фондом OPEC, Протокол переговоров между Министерством водных ресурсов и ирригации и Исламским банком развития. Подписанные документы определяют сферы дальнейшего сотрудничества и перечень потенциальных проектов.

Сумма долгосрочных прямых инвестиций в экономику Казахстана в рамках достигнутых договоренностей может составить 7 млрд долларов на первоначальном этапе. В дальнейшем объем финансирования планируют увеличить.

Резюмируя, Нурлан Байбазаров выразил уверенность в сохранении и укреплении партнерских отношений, дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в реализации масштабных проектов, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики Казахстана и укреплению экономических связей между странами.

Елена Беляева
Абу-Даби Казахстан Кувейт Саудовская Аравия 2024 год
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