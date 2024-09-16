Застройка Туркестана будет согласовываться с ЮНЕСКО

Вице-министр нацэкономики Бауыржан Омарбеков 16 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что планируется ввести ограничение в строительстве вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи в Туркестане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты рассматривают норму в проекте Закона "Об особом статусе города Туркестан", которая предусматривает ограничение в строительстве вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи, чтобы не допускать посторонних элементов и нарушения его уникальности на расстоянии 100 метров.

"Мы хотим на уровне закона окончательно установить, чтобы в радиусе 100 метров строительство не велось. И в этом радиусе, если будет вестись строительство, то оно не должно превышать семи метров в высоту. Кроме того, здесь мы будем ставить ограничения и по цвету материала, и по качеству, чтобы все полностью соответствовало культурно-историческому облику центра города", – дополнил Бауыржан Омарбеков.

Он также заверил, что эта норма нужна на будущее, чтобы не было никаких несанкционированных зданий.

"Уполномоченный орган в сфере культуры – Министерство культуры и информации, при строительстве в радиусе 100 метров от какого-то объекта должны будут согласовывать с ЮНЕСКО. Решение будет приниматься не акиматом, а в обязательном порядке Минкультуры будет вовлечено в этот процесс. Таков закон, что если нет положительного заключения ЮНЕСКО, то строительство не будет вестись", – рассказал вице-министр нацэкономики.

По его словам, в законопроекте не указаны санкции за нарушение застройки, потому что нормы указаны в отраслевых законах по культуре, коррупции и тд.

"У акима и других госслужащих действующие ограничения имеются. В рамках действующего законодательства должностные лица будут отвечать", – озвучил он.

16 сентября 2024 года представили в Мажилисе проект закона "Об особом статусе города Туркестана".