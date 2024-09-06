Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вечно недовольный зверь заглянул в объектив фотоловушки нацпарка "Чарын"

Вечно недовольный зверь заглянул в объектив фотоловушки нацпарка &quot;Чарын&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 11:16 Фото: phxere
У Чарынского государственного национального природного парка прекрасный улов. Фотоловушка поймала хищное животное из Красной книги, находящееся под угрозой исчезновения, сообщает Zakon.kz.

На этот раз можно рассмотреть редкого и скрытного зверя – манула.

Специалисты в публикации за 5 сентября 2024 года подчеркивают, он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады.

На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С.

В Министерстве экологии напомнили, что с 1976 года в Казахстане запрещена охота на этих животных.

В мире, как отмечено в публикации РИА Новости, известны три вида таких котов.

Манул обыкновенный или же сибирский обитает на территории России. Можно встретить его и в Монголии и Китае. Отличительная черта – преобладающий светло-серый окрас.

Второй вид – манул среднеазиатский – чаще всего встречается в Афганистане, Узбекистане, Пакистане, Туркменистане, Таджикистане, Иране, Казахстане. Его главное отличие – более рыжая шкурка с красноватыми полосами.

На Тибете, в Кашмире и Непале обитает третий вид — тибетский манул. Мех его по цвету более серый, темный. Зимой шубка зверька становится серебристой.

В марте 2024 года хищная кошка прогулялась перед камерой на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка. Тогда это произошло впервые за девять лет.

Читайте также

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здание Правительства РК
Правительство Казахстана сделало важное заявление касательно переноса ремонта на месторождении Кашаган
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда дома, аренда жилья, аренда квартиры, съемное жилье, съемный дом, съемная квартира, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку
7 393 пострадавших от паводков семей получили новое жилье
Казахстанское предприятие оштрафовали почти на 3 млрд за экологические нарушения
Казахстанское предприятие оштрафовали почти на 3 млрд за экологические нарушения
Анастасия Московчук
Интересное МЭПР РК Алматинская область 2024 год Социальные сети Чарын Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: