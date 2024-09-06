Вечно недовольный зверь заглянул в объектив фотоловушки нацпарка "Чарын"

У Чарынского государственного национального природного парка прекрасный улов. Фотоловушка поймала хищное животное из Красной книги, находящееся под угрозой исчезновения, сообщает Zakon.kz.

На этот раз можно рассмотреть редкого и скрытного зверя – манула.

Специалисты в публикации за 5 сентября 2024 года подчеркивают, он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады.

На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С.

В Министерстве экологии напомнили, что с 1976 года в Казахстане запрещена охота на этих животных.

В мире, как отмечено в публикации РИА Новости, известны три вида таких котов.

Манул обыкновенный или же сибирский обитает на территории России. Можно встретить его и в Монголии и Китае. Отличительная черта – преобладающий светло-серый окрас.

Второй вид – манул среднеазиатский – чаще всего встречается в Афганистане, Узбекистане, Пакистане, Туркменистане, Таджикистане, Иране, Казахстане. Его главное отличие – более рыжая шкурка с красноватыми полосами.

На Тибете, в Кашмире и Непале обитает третий вид — тибетский манул. Мех его по цвету более серый, темный. Зимой шубка зверька становится серебристой.

В марте 2024 года хищная кошка прогулялась перед камерой на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка. Тогда это произошло впервые за девять лет.