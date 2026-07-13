Оранжевые глаза и бесшумный полет: Чарынский нацпарк показал уникального обитателя каньонов

В ходе регулярного мониторинга, проводимого на территории Чарынского государственного национального природного парка, фотоловушка зафиксировала филина – редкую хищную птицу, занесенную в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники парка не только показали, но и предоставили интересные данные о краснокнижной птице.

Филин – одна из самых крупных ночных хищных птиц Казахстана.

Его большие оранжевые глаза позволяют прекрасно видеть в темноте, а исключительно тонкий слух помогает улавливать даже самые слабые звуки. Размах крыльев этой величественной птицы достигает почти двух метров.

Примечательно, что благодаря бесшумному полету филин считается одним из самых искусных ночных охотников.

Также известно, что дикие, нетронутые уголки каньона со скалистыми утесами – идеальное убежище для филина, где его никто не потревожит.

Филин занесен в Красную книгу Казахстана (II категория), так как его численность стремительно сокращается.

Главной причиной исчезновения птицы стало браконьерство: филинов массово уничтожают ради когтей и перьев для изготовления традиционных казахских оберегов, а также они часто гибнут на высоковольтных ЛЭП и из-за разрушения мест обитания человеком.

Птица встречается по всему Казахстану, но неравномерно – от пустынь Мангышлака и степей Сарыарки до горных лесов Алтая и Тянь-Шаня. Точный государственный учет численности филина в РК сейчас отсутствует, однако популяция критически мала; например, во всем Арало-Каспийском регионе орнитологи ранее фиксировали всего около 1200-1500 гнездящихся пар.

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