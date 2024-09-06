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Законодательство РК

Двухкомнатную квартиру казахстанца обманом продали за 100 тысяч тенге

Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 15:32 Фото: freepik
В Верховном суде Казахстана 6 сентября 2024 года рассказали о жителе Караганды, квартиру которого обманом продали за гроши, сообщает Zakon.kz.

Двухкомнатная квартира 66-летнего карагандинца находится в центре города.

"В 2002 году он согласился на предложение знакомого предоставить эту квартиру в залог для займа... и вследствие заблуждения подписал доверенность на ее продажу. Спустя несколько дней по данной доверенности квартира была продана покупателю за 100 тыс. тенге по договору купли-продажи, зарегистрированному в установленном порядке".Пресс-служба ВС РК

В 2023 году квартира по наследству перешла к брату покупателя (он умер), а еще через полгода подарена братом сыну.

"Однако все это время квартира оставалась во владении прежнего хозяина Н., который с семьей продолжал проживать в ней и нес бремя ее содержания. Узнав о сделках с его квартирой, он обратился в суд с иском к брату умершего покупателя и его сыну о признании договоров купли-продажи и дарения недействительными, указав на мнимость сделки".Пресс-служба ВС РК

В суде установлено, что карагандинец не намеревался продавать квартиру, объявлений об этом не давал, стоимость ее в договоре занижена, не передавалась покупателю, который при жизни не реализовал право на ее владение и пользование.

"Спорное жилье – единственное у истца, он с семьей проживает в нем и сейчас. Тот факт, что после заключения договора покупатель не вселялся в приобретенную квартиру и не распоряжался ею каким-либо образом, указывает на то, что заключение договора не повлекло последствий, какие должны наступить в силу ст. 406 ГК РК. Так, по договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю имущество в собственность, а покупатель – принять это имущество и уплатить за него".Пресс-служба ВС РК

Суд не принял во внимание доводы ответчика о том, что карагандинец после продажи квартиры проживал в ней по устному договору найма и оплачивал арендную плату.

"Суду не представлен и договор имущественного найма, который по ст. 544 и ст. 601 ГК РК должен быть заключен в письменной форме на срок более 1 года. Суд удовлетворил иск: оспариваемые договор купли-продажи и дарения признаны недействительными. Сделка носит безвозмездный характер, наследники имущества материальных затрат не понесли, что в силу п. 2 ст. 261 ГК РК позволяет собственнику истребовать свое имущество во всех случаях".Пресс-служба ВС РК

Решение суда вступило в законную силу.

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3 сентября 2024 года стало известно, что житель Караганды в суде оспорил решение акимата о предоставлении земельного участка.

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