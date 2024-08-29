Уволенная казахстанка через суд взыскала с работодателя 3,6 млн тенге за вынужденный прогул

Верховный суд Казахстана восстановил незаконно уволенного работника. Об этом 29 августа 2024 года рассказали в пресс-службе ВС РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, обратившаяся в суд казахстанка работала главным бухгалтером коммунального предприятия.

"Ей был объявлен строгий выговор. Спустя две недели по инициативе работодателя с ней расторгнут трудовой договор. Она обратилась в суд с иском об отмене приказов о наложении дисциплинарного взыскания и расторжении трудового договора, восстановлении на работе и выплате компенсации за вынужденный прогул. Решением суда первой инстанции данные приказы признаны незаконными. Истец восстановлена в должности, с предприятия взыскана компенсация". Пресс-служба ВС РК

Из-за того, что апелляционная инстанция в этой части вынесла новое решение – об отказе в удовлетворении иска, спор стал предметом рассмотрения в Верховном суде РК.

"Кассационная инстанция признала правильным вывод апелляции в части того, что истец допустила ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей по использованию и хранению печати предприятия. На момент обнаружения нарушения (уволенная казахстанка. – Прим. ред.) имела непогашенное дисциплинарное взыскание. Соответственно, трудовой договор мог быть расторгнут на основании подпункта 16) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК". Пресс-служба ВС РК

Однако, как отметили в Верховном суде, апелляция не усмотрела, что при его расторжении работодатель ошибочно основанием указал подпункт 13) пункта 1 вышеназванной статьи, тогда как работник не совершал действия либо бездействия, влекущего утрату доверия со стороны работодателя.

"Кроме неправильности основания для расторжения договора, работодателем нарушено требование срока привлечения к ответственности. Приказ об увольнении издан по истечении месяца, то есть с нарушением предусмотренного законом месячного срока. Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для признания приказа незаконным. Кассационная инстанция пришла к выводу, что увольнение истца является незаконным, доказательств обратного суду не представлено". Пресс-служба ВС РК

Постановление апелляции отменено с оставлением в силе решения суда первой инстанции.

"С предприятия взыскана компенсация за дни вынужденного прогула в сумме 3,6 млн тенге", – добавили в пресс-службе ВС РК.

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