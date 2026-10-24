Казахстанка продала квартиру подруги, пока та отбывала срок в колонии
Как пишет 24 октября 2026 года газета "Диапазон", житель Актобе на мероприятии познакомился с некой Мадиной, в ходе разговора сообщил ей, что хочет купить квартиру. Мадина тут же сказала, что у нее есть "двушка" в жилом массиве Есет батыр, оценила ее в 6 миллионов 280 тысяч тенге.
Она даже показала новому знакомому эту квартиру, тому все понравилось, и он через неделю полностью рассчитался с ней и поселил там своих родителей.
"Только был один нюанс: продавец дала ему вместо договора купли-продажи акт о приеме-передаче недвижимого имущества. А в январе 2026 года в квартиру, где жили новоселы-пенсионеры, пришла незнакомка, она представилась хозяйкой жилплощади и позже через суд заставила новых жильцов съехать", – говорится в сообщении.
Оказалось, что действительно квартира принадлежала ей, она оставила ключи своей знакомой, пока отбывала тюремный срок в колонии в Атырау. А когда ей дали отсрочку, и она хотела вернуться домой, то обнаружила в своей квартире посторонних людей.
История завершилась для Мадины приговором за мошенничество. Она призналась, что полученные от покупателя миллионы потратила и вернуть их не смогла. Оказалось, ранее она уже была судима за мошенничество, но ей дали отсрочку из-за того, что воспитывает детей.
По новому уголовному делу о продаже чужой квартиры ее приговорили к реальному сроку за решеткой, но опять дали отсрочку. Таким образом после оглашения приговора она свободно вышла из здания суда.
Ранее сообщалось, что застройщики трех ЖК попали под арест в Астане. В ходе следствия было установлено, что организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" без получения соответствующих разрешений в нарушение требований законодательства.