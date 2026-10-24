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Общество

Казахстанка продала квартиру подруги, пока та отбывала срок в колонии

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 01:08 Фото: unsplash
В Актобе мошенница продала чужую двухкомнатную квартиру за 6,2 млн тенге, пока законная хозяйка недвижимости отбывала наказание в исправительной колонии. Покупатели узнали об обмане только тогда, когда освободившаяся владелица жилья выселила их через суд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 октября 2026 года газета "Диапазон", житель Актобе на мероприятии познакомился с некой Мадиной, в ходе разговора сообщил ей, что хочет купить квартиру. Мадина тут же сказала, что у нее есть "двушка" в жилом массиве Есет батыр, оценила ее в 6 миллионов 280 тысяч тенге.

Она даже показала новому знакомому эту квартиру, тому все понравилось, и он через неделю полностью рассчитался с ней и поселил там своих родителей.

"Только был один нюанс: продавец дала ему вместо договора купли-продажи акт о приеме-передаче недвижимого имущества. А в январе 2026 года в квартиру, где жили новоселы-пенсионеры, пришла незнакомка, она представилась хозяйкой жилплощади и позже через суд заставила новых жильцов съехать", – говорится в сообщении.

Оказалось, что действительно квартира принадлежала ей, она оставила ключи своей знакомой, пока отбывала тюремный срок в колонии в Атырау. А когда ей дали отсрочку, и она хотела вернуться домой, то обнаружила в своей квартире посторонних людей.

История завершилась для Мадины приговором за мошенничество. Она призналась, что полученные от покупателя миллионы потратила и вернуть их не смогла. Оказалось, ранее она уже была судима за мошенничество, но ей дали отсрочку из-за того, что воспитывает детей.

По новому уголовному делу о продаже чужой квартиры ее приговорили к реальному сроку за решеткой, но опять дали отсрочку. Таким образом после оглашения приговора она свободно вышла из здания суда.

Ранее сообщалось, что застройщики трех ЖК попали под арест в Астане. В ходе следствия было установлено, что организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" без получения соответствующих разрешений в нарушение требований законодательства.

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Канат Болысбек
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